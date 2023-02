Der 51-Jährige erlag im Spital seinen schweren Verletzungen. Am Samstagabend war der deutsche Reisebus mit 32 Insassen über eine Böschung gestürzt

Medienberichten zufolge soll es sich bei den 32 Insassen um eine Poltergruppe gehandelt haben. Foto: VOGL-PERSPEKTIVE.AT - MIKE VOGL

Schladming – Nach dem schweren Unfall eines deutschen Reisebusses in Schladming am Wochenende ist nun auch der 51-jährige Buslenker verstorben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, erlag der Mann Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall Samstagabend war bereits ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Technische Begutachtung noch ausständig

Der deutsche Reisebus aus Niederbayern mit 32 Insassen war am späten Samstagabend auf der Rohrmooser Landstraße (L722) bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Es handelte sich um eine Gruppe von Männern, die zu einem Rodelausflug unterwegs war. Laut Medienberichten soll es eine Poltergruppe gewesen sein.

In der sogenannten Schlösselkehre kam das Fahrzeug von der Straße ab. Der Feuerwehr zufolge überschlug es sich mehrmals, während es die dortige Böschung hinabstürzte, und kam seitlich auf dem an den Hang gebauten Flachdach eines Firmengebäudes zu liegen.

Laut Polizei sei die technische Begutachtung des Unfallwracks, die die Staatsanwaltschaft angeordnet hatte, noch ausständig. (APA, red, 28.2.2023)