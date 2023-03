Dass Trailschuhe demnach das am schnellsten zulegende Segment im Laufschuhmarkt sind, ist schlüssig: In Deutschland kletterte laut Brooks der Geländeschlapfenanteil von 18 Prozent 2018 auf 22 im Jahr 2022. In Frankreich sogar von 25 Prozent auf 35.

Österreich spielt in solchen globalen Spielen keine separate Rolle: Tatsächlich kann man – fast überall – von gleichen, heute kaum mehr zeitversetzten Entwicklungen wie in Deutschland ausgehen. Zahlen? Wir sind meist "Ein-Zehntel-Deutschland". In der großen Welt der Markenkommunikation geht es aber eh primär um Räume: Wir sind gemeinsam DACH.