Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Sowohl die Austria, als auch Rapid haben am Wochenende gewinnen können. Dennoch könnte es vor allem für den FAK eng werden, sich für die Top 6 zu qualifizieren. Ist Rapid schon durch? Stefan denkt ja, Markus ist sich noch nicht ganz sicher. Eng wird es auch für die Zweierteams, wobei Rapid II ein bisschen Druck herausnehmen konnte, indem man mit einem Sieg in die Rückrunde startete. Davon können die Young Violets nur träumen. Sie mussten beim Tabellenletzten eine schmerzhafte 4:2-Niederlage einstecken. Die violetten Frauen konnten ihr vorletztes Vorbereitungsspiel gewinnen und kommen vor Saisonstart immer besser in Form. Das Tippspiel vom Februar ist auch Geschichte, dabei gab's einen Mega-Coup zum Monatssieg, aber auch ein Unentschieden. In dieser Folge gab's wieder viel zu besprechen und wir freuen uns auf Feedback und eure Meinungen.

Frage der Woche

Ist der Kampf um den finalen Platz in den Top 6 wirklich nur noch ein Duell zwischen Austria Wien und Austria Klagenfurt? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 28.2.2023)