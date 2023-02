Sowohl Industrie als auch Klein- und Mittelunternehmen werden unterstützt. (Symbolbild) Foto: Voestalpine

Wien – Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat am Dienstag eine neue Förderschiene im Rahmen der sogenannten Klima- und Transformationsoffensive verkündet. Zusätzlich zu bestehenden Initiativen werden von heuer bis inklusive 2026 600 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt, die in den österreichischen Forschungs- und Wirtschaftsstandort fließen. Denn gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Fokus auf Klein- und Mittelunternehmen

Durch die vielen Millionen Euro sollen Investitionen angekurbelt werden, die die Transformation zu einem Standort stützen, der auf erneuerbaren Energien basieren soll. Ziele seien auch eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Firmen und des Standorts, eine bessere Krisenfestigkeit und ein Absenken der Lieferkettenabhängigkeit. Auch von einem "Auf- und Ausbau der Technologieführerschaft" ist die Rede.

Unterstützt werden Industrie und Klein- und Mittelunternehmen (KMU), heißt es. Auch vom Energieministerium gibt es laut Arbeits- und Wirtschaftsministerium ein eigenes Sonderbudget. (APA, 28.2.2023)