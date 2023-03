Die kindliche Vorstellung von Berufen ist meist recht einfach gestrickt. Die einen wollen zur Feuerwehr gehen, die anderen Arzt oder Ärztin werden, und manche sehen sich auch wieder in der Schule, allerdings unterrichtend. Aber das sind eben die kindlichen Zugänge zu Job und Ausbildung. Je älter Kinder werden, desto differenzierter werden meist auch ihre Berufswünsche. Manche entscheiden sich bereits als Teenager dafür, einen Lehrberuf zu ergreifen, andere wollen einen akademischen Weg einschlagen und starten nach der Matura ein Studium.

So viele Möglichkeiten: Wie haben Sie Ihre Berufsentscheidung getroffen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Sadeugra

Egal ob Lehrberuf oder Studium, die Auswahl der Möglichkeiten ist riesig, aber oft wenig bekannt. So kommt es immer noch vor, dass junge Menschen den Weg gehen, den auch ihre Eltern bereits gegangen sind – und so in deren berufliche Fußstapfen treten. Aber die Welt und vor allem die Jobs haben sich gerade in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten drastisch verändert. Neben der Digitalisierung, die rasant voranschreitet, gibt es zahlreiche neue Herausforderungen, die sich auch in neuen Berufszweigen niederschlagen.

Gut, dass es im Ausbildungsdschungel mittlerweile Orientierungshilfen gibt, wie zum Beispiel die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung (Best), die vom 2. bis 5. März 2023 in der Wiener Stadthalle stattfindet. In Vorträgen, Workshops und Gesprächen werden dort allgemeine Trends am Arbeits- und Bildungsmarkt, einzelne Studiengänge und verschiedene Berufsfelder vorgestellt. Für junge Menschen, die dieses Jahr die Schule abschließen, können solche Messen recht hilfreich sein, wenn es darum geht, sich bei der Fülle an Studien und Berufen zurechtzufinden.

Wie haben Sie Ihre Berufsentscheidung getroffen?

Welche Tipps haben Sie damals bekommen? Und wie beurteilen Sie diese Ratschläge rückblickend? Was raten Sie Ihren Kindern, die diese Entscheidung treffen müssen? Wie geht es Ihnen, die vor der Berufs- und Studienwahl stehen, mit der Fülle an Möglichkeiten? Wo informieren Sie sich? Berichten Sie im Forum! (wohl, 1.3.2023)