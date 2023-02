Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Ermächtigung zur Strafverfolgung von FPÖ-Chef Herbert Kickl erteilt, gilt Insidern zufolge als unwahrscheinlich. Foto: APA/Georg Hochmuth

Gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl laufen Ermittlungen wegen Ehrenbeleidigung. Grund dafür ist seine Rede am politischen Aschermittwoch in der Jahnturnhalle in Ried am Innkreis. Dort ritt er heftige Attacken gegen Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Diese Mumie in der Hofburg" und "dieses politische Chamäleon", wetterte Kickl wörtlich. Dass Van der Bellen "senil" sei, habe man vorher schon gewusst, "aber jetzt hat er vergessen, dass er Bundespräsident eines neutralen Landes ist", und glaube, er sei Staatsoberhaupt in einem Nato-Staat. Van der Bellen sei "der größte Demokratie- und Staatsgefährder", der "des Amtes enthoben" gehöre, polterte der FPÖ-Chef im Rahmen seiner ersten Aschermittwochsrede.

Wohl keine Ermächtigung

Wird ein Bundespräsident beleidigt, wird die Staatsanwaltschaft von sich aus aktiv – in diesem Fall ist das die Staatsanwaltschaft Ried. Diese muss jedoch beim Bundespräsidenten anfragen, ob er denn auch möchte, dass der Täter strafrechtlich verfolgt wird. Montagnachmittag hieß es seitens der Staatsanwaltschaft, dass sie bis Dienstag ein Schreiben an den Bundespräsidenten richten wird, um zu erfragen, ob er in der Causa die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Ist das der Fall, werden die Ermittlungen weiter verfolgt, anderenfalls wird das Verfahren eingestellt. Darüber hinaus ließ die Staatsanwaltschaft wissen, dass bei ihr mittlerweile der Bericht der bei der Veranstaltung anwesenden Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingegangen ist und sie den Inhalt der Rede kenne.

Ob das Schreiben der Staatsanwaltschaft die Präsidentschaftskanzlei mittlerweile auch erreicht hat, war Dienstagmittag auf Anfrage des STANDARD zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Die Präsidentschaftskanzlei plant jedenfalls, zügig nach Eintreffen des Schreibens zu reagieren. Wohl auch, um das Thema schnell wieder vom Tisch zu haben.

Bislang äußerte sich die Hofburg nicht zur Frage, ob Van der Bellen einer Strafverfolgung zustimmen werde oder nicht. Dass das Staatsoberhaupt eine solche Ermächtigung erteilt, gilt Insidern zufolge jedoch als unwahrscheinlich – würde er Kickl damit doch zum Märtyrer machen.

Immunität schützt Kickl

Ein weiterer Grund, der eher gegen eine Ermächtigung zur Strafverfolgung spricht, ist, dass Kickl als Abgeordneter durch die parlamentarische Immunität geschützt ist. Sollte Van der Bellen also eine Ermächtigung erteilen, wäre der Immunitätsausschuss im Parlament am Zug, der den FPÖ-Chef an die Behörden ausliefern müsste. Dass Kickl ausgeliefert wird – dafür braucht es eine einfache Mehrheit –, ist jedoch unwahrscheinlich. Ausgeliefert wird in der Regel lediglich dann, wenn das mögliche Delikt in keinem Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit steht. Kickl hingegen hat dieses während einer politischen Rede begangen.

Die Immunität schützt allerdings nur, solange Kickl tatsächlich Parlamentarier ist. Nach dessen Ausscheiden aus dem Parlament – weil er seine politische Karriere beendet oder nach Neuwahlen eine Funktion in der Regierung, etwa die des Kanzlers, bekleidet – wäre die Strafverfolgung wieder möglich. (Sandra Schieder, 28.2.2023)