Hurghada in Ägypten steht heuer bei österreichischen Touristinnen und Touristen zu Ostern hoch im Kurs. Foto: Tui

Die Buchungszahlen, die der Reiseanbieter Tui jüngst veröffentlicht hat, sprechen eine eindeutige Sprache: Viele Österreicherinnen und Österreicher wollen in den bevorstehenden Osterferien in die Sonne und ans Meer. Hurghada, Mallorca und Dubai führen die aktuellen Oster-Reisetrends an. Die Nachfrage speziell nach Ägypten sei so groß, dass Tui für das Top-Reiseziel Hurghada zwei zusätzliche Flüge ins Programm genommen habe, heißt es in einer entsprechenden Aussendung.

Knappe Angelegenheit

Laut aktuellem Buchungsranking bei Tui Österreich liegt auf der Mittelstrecke Hurghada mit großem Abstand vor Mallorca und Marsa Alam, der Taucherregion am Roten Meer. "Die Strandregionen auf der Mittelstrecke werden mit sieben Destinationen unter den Top 10 Oster-Reisezielen besonders stark nachgefragt. Neben Hurghada und Mallorca sind die Kanaren sowie Antalya und Zypern heuer die beliebtesten Destinationen", berichtet Katharina Doppler-Reitner, Head of Flug- und Revenue Management bei Tui Österreich. "Auf die hohe Nachfrage zu Ostern haben wir bereits reagiert und bieten zwei zusätzliche Osterflüge mit Austrian Airlines ab Wien an", führt sie weiter aus. Auf der Fernstrecke hat die Metropole Dubai die Nase vorne, dicht gefolgt von den Malediven und Mauritius.

Damit einhergehend, mahnt man bei Tui zur Eile: Trotz Aufstockung der Flugplätze werde es zu den Osterferien knapp. Für die Strecken ab Wien seien noch Restplätze nach Antalya und Mallorca sowie auf die griechische Insel Rhodos und nach Cancún buchbar. Außerdem gebe es ab Wien noch Plätze auf den zusätzlichen Osterfliegern nach Hurghada, heißt es. (red, 28.2.2023)

Die Top 10 Oster-Destinationen bei Tui: