Elefantenrunden sind am Dienstag und am Mittwoch zu sehen

In Sachen Kärnten-Wahl im Einsatz: ORF-Kärnten-Chefredakteur Bernhard Bieche und Report-Moderatorin Susanne Schnabl. Foto: ORF

Wien/Klagenfurt – Am Sonntag, 5. März, steht in Kärnten die Landtagswahl an. In gewohnter Manier bieten der ORF und private Fernsehsender Vorberichterstattung und sind auch am Wahlabend mit Analysen und Reaktionen am Start. Auf ORF 2 ist am Sonntag eine vierstündige Livesendung geplant. Erste Trends und Hochrechnungen stehen um 16 Uhr an. Die Runde der Parteispitzen mit Reaktionen zu den Ergebnissen findet um 17.30 Uhr statt, eine Reaktionsrunde mit Bundespolitikern um 18.25 Uhr.

Puls 24 startet am Sonntag um 9 Uhr mit der Wahlberichterstattung und begleitet etwa die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur Stimmabgabe und schaltet live in die Wahlzentralen der Parteien. Um 16 Uhr steht wie im ORF eine Hochrechnung an, um 18 Uhr folgt eine Runde der Spitzenkandidaten, um 20.15 Uhr eine mit Bundespolitikern aller Parlamentsparteien.

Verlängerte "Servus Nachrichten"

ServusTV widmet sich mit verlängerten "Servus Nachrichten" um 18 Uhr und einer Schwerpunktsendung ab 19.20 Uhr der zweiten Landtagswahl des Jahres. ServusTV-Reporter holen Interviews aus den Wahlzentralen der Parteien ein.

Zu einer Elefantenrunde kommt es bereits heute, Dienstag, um 21.05 Uhr auf ORF 2. Dabei diskutieren die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs im Landtag und im Parlament vertretenen Parteien. Morgen, Mittwoch, treffen diese um 20.15 Uhr im Rahmen der "Krone-Elefantenrunde" aufeinander, die bei Puls 24 und Krone TV ausgestrahlt wird. (APA, 28.2.2023)