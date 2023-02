"Dok 1" am Mittwoch in ORF 1

159 Postings

Wie weit würden Klimakleber gehen? Lisa Gadenstätter im ORF-Einsatz für das Klima

In "Dok 1: Die Klima-Kleber" besucht Gadenstätter Trainings und spricht mit Aktivistinnen über ihre Ängste, ihre Motivation und die Todesstrafe – am Mittwoch, 20.15 Uhr in ORF 1