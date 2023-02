"Shadow of the Erdtree" befindet sich offiziell in der Entwicklung, und das Entwicklerstudio befeuert die wildesten Spekulationen

Der neue DLC für "Elden Ring" wird den Namen "Shadow of the Erdtree" tragen. Foto: From Software, Bandai Namco

"Elden Ring" und die inoffiziellen Vorgänger "Bloodborne" und die "Dark Souls"-Serie sind nicht gerade dafür bekannt, Spielerinnen und Spieler mit offensichtlichen Plots zu überfahren. Man muss sich die Story schon selbst aus Item-Beschreibungen, in der Welt verstreuten Hinweisen oder anhand von Bauwerken zusammenklauben – das macht den Reiz aus.

Jetzt hat das Entwicklerstudio From Software den Fans seiner Spiele ein weiteres Rätsel aufgegeben. In einem Tweet wurde bestätigt, dass sich ein DLC für das Hitspiel des Vorjahrs in Entwicklung befindet. Allzu viele Details gab es ganz typisch für das Entwicklerstudio nicht. Nur der Titel "Shadow of the Erdtree" wurde bekanntgegeben.

Dazu gab es ein Artwork, das eine Figur zeigt, die über ein Feld reitet. Im Hintergrund kann man einen namensgebenden Erdtree erkennen, der aber erloschen zu sein scheint. Im Originalspiel sind Erdtrees eine Art magische Bäume, die Erinnerungen von Helden und Halbgöttern enthalten.

Rätselraten um die Inhalte

Diese spärlichen Infos führten naturgemäß zu wilden Spekulationen in diversen Onlineforen. So soll es sich bei der Reiterin um Miquella handeln. Die Schwester von Malenia, einem optionalen Boss im Spiel, ist verflucht, für immer jung bleiben zu müssen. Miquella dürfte aber eine größere Rolle in dem kommenden DLC spielen.

Andere Fans widersprechen: Es könnte sich auch um die Göttin Marika handeln. Beim Reittier dürfte es sich um Torrent handeln, das treue Ross des Spielcharakters aus dem Hauptspiel. Dass es sich im Hintergrund um einen verrotteten Erdtree handelt, ist ebenfalls nicht unumstritten, einige spekulieren, es könnte sich auch um einen Haligtree handeln, der ebenfalls im Hauptspiel vorkommt und mit dem Charakter Miquella assoziiert wird.

Noch keine Infos

Dass From Software an einem DLC für "Elden Ring" arbeitet, wurde schon sei Ende des Vorjahrs spekuliert. Andeutungen tauchten bereits rund um die Game Awards 2022 im Dezember auf. Ein Releasedatum hat "Shadow of the Erdtree" nicht. "Elden Ring" wurde am 25. Februar vergangenen Jahres veröffentlicht, und bisher hat das Spiel nur Patches für die Balance und ein Update erhalten, das besseres PvP in den Kolosseen des Spiels ermöglicht. Seitdem wurde das Hauptspiel über 20 Millionen Mal verkauft. Die Ankündigung der Erweiterung erfolgt ungewöhnlich spät. "Dark Souls 3" wurde nur wenige Monate nach Release mit zusätzlichen Inhalten versorgt. (pez, 28.2.2023)