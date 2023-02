Die Fastenzeit geht in Woche zwei, und manche beschließen bereits, lieber ihre Schmerbäuche weiter vor sich herzuschieben, als wochenlang mit einem – Pardon – Saugrant durch die Gegend zu stapfen. Sie sind vom Basenfasten zum Schweinsbraten heimgekehrt und haben für sich auch die Frage Psychopharmaka oder Alkohol beantwortet. Fastenbier, extrastark. Es gibt auch Leute, die, Opernbällen und anderen gschnasigen Anfechtungen zum Trotz, den Februar zum trockenen Monat auserkoren haben: weil er der kürzeste des Jahres ist.

Eigentlich nur zum Ansehen: ein Bier in der Fastenzeit. Foto: Istockphoto

Aber viele gehorchen ihrem katholischen Gen und fasten von Aschermittwoch bis Ostern. Original wäre übrigens mit Ausnahme der Sonntage, ich sag’s nur. Die geistlichen Häuser sind gut gebucht, hinter Klostermauern weicht es sich den Versuchungen der Welt leichter aus. Je nach Art der sich selbst auferlegten Kur gehen die Büßer und Büßerinnen Kohl und Kraut – oder zeitgeistig Ayurvedaöle – ausdünstend leise ihrer Wege.

Nicht nur die Leber, auch der Magen wurde in der lustigen Faschingszeit überdehnt. Was ihn belastet, hat ihn nicht nur über die Speiseröhre erreicht. Wer zu lange bei einer der einschlägigen Unterhaltungssendungen vor der Glotze hängen blieb, dem sind die Rülpser im Zwerchfell eingefroren. Und ganz tief unten stecken gewisse Fantasien eines Herrenreiters mit Kanzlerambitionen fest, was sich mit Pferdescheiße alles anstellen ließe. (Gudrun Harrer, 28.2.2023)