19.40 REPORTAGE

Re: Bauernhof statt Seniorenheim – Ein Lebensabend mit Huhn und Kuh Heinz-Dieter Herper beginnt mit 74 Jahren einen neuen Lebensabschnitt. Er zieht auf einen Bauernhof. "Green Care" heißt der Trend aus Skandinavien, der Altenpflege mit Landwirtschaft verbindet. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHÖNHEITSWAHN

Faltenfrei (Ö/D 2021, Dirk Kummer) Stella (Adele Neuhauser) führt ihre Kosmetikfirma und die Familie mit eiserner Hand. Was Leute um sie herum denken, schert sie nicht. Doch das ändert sich, als sie nach einer Schönheitsoperation durch Beauty-Doc (Manuel Rubey) gar nicht mehr anders kann, als den Gedanken ihrer Mitmenschen Beachtung zu schenken. Unterhaltsam, trotz moralischen Zeigefingers. Bis 21.50, ORF 2

WEIBLICHER BLICK

Flimmit-Werkstattgespräche mit Verena Altenberger gehen in die nächste Runde und geben etwa Einblick in den Arbeitsalltag einer Intimitäts- und Stuntkoordinatorin, einer Green-Filming Beauftragten und einer Filmmusik-Komponistin. Über ihren Job erzählen in dieser Reihe Produzentin Viktoria Salcher, Nina Hauser über Green Filming, Schauspielerin Julia Cencig, Cornelia Dworak (Intimitäts- und Stuntkoordinatorin), Regisseurin und Drehbuchautorin Mirjam Unger, Iva Zabkar (Komponistin und Sounddesignerin), Tonmeisterin Ines Vorreiter, Kostümbildnerin Tanja Hausner, Filmeditorin Cordula Werner und Kamerafrau Leena Koppe. Flimmit

20.15 DOKUMENTATION

Was uns am Leben hält Gerald Uhlig ist Kulturschaffender und Kaffeehausbetreiber in Berlin, er leidet an der seltenen Multiorganerkrankung Morbus Fabry, die er auch seiner Tochter Geraldina vererbt hat. Filmemacher David Sieveking gelingt eine berührende Vater-Tochter-Geschichte.

Bis 21.25, 3sat

20.15 SEXUALISIERTE GEWALT

Nichts, was uns passiert (D 2023, Bettina Wilpert) Nach einer Party mit viel Alkohol wird Anna von Jonas vergewaltigt, sagt sie. Die 27-jährige Studentin ist traumatisiert, erinnert sich an ihr Nein. Jonas hingegen spricht von einvernehmlichem Sex. Wichtiger Film über sexualisierte Gewalt mit der großartigen Emma Drogunova in der Hauptrolle. Bis 21.45, ARD

Anna (Emma Drogunova, li.) mit ihrer Schwester Daria (Katja Hutko) in "Nichts, was uns passiert", 20.15 Uhr, ARD. Foto: WDR / Gaumont / Lotta Kilian

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Wahnsinn à la Carte – die extreme Welt der Spitzenköche Lisa Gadenstätter besucht die Küchen der Spitzengastronomie und fragt nach, was das Erhalten und Behalten von Sternen und Hauben den Köchinnen und Köchen und deren Teams abverlangt. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Kolibri-Effekt Über die erstaunlichen Verbindungen zwischen den winzigen Vögeln und den anderen Bewohnern ihres Lebensraums. Bis 21.10, Servus TV

20.15 BÖSER MEDIENMOGUL

James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (Tomorrow Never Dies, USA 1997, Roger Spot tiswoode) Medienmogul Elliot Carver ist nicht nur mächtig, sondern auch verrückt: Der Golfkrieg hat Auflagen und Einschaltquoten in die Höhe geschossen – doch nun ist Frieden und Flaute. Der Dritte Weltkrieg muss her. Ein Fall für Pierce Brosnan.

Bis 22.30, ATV 2

22.25 MAGAZIN

Weltjournal: Russland – Alltag im Krieg Carola Schneider zeigt, wie sehr der Alltag der Russen und Russinnen durch den Krieg bestimmt ist. Sie trifft etwa eine Familie, die nach Kriegsausbruch Russland verlassen hat, oder eine junge Künstlerin, die sich mit ihrer Kunst gegen den Krieg ausspricht. Um 23.05 Uhr folgt die Doku Gruppe Wagner – Russlands Söldnerarmee. Bis 23.55, ORF 2