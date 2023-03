Vanessa Bryant (Mitte) mit ihrem Anwalt Luis Lu und Freundin Sydney Leroux nach einem Gerichtstermin im August 2022. Foto: EPA / CAROLINE BREHMAN

Vanessa Bryant, die Witwe des bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückten früheren US-Basketballprofis Kobe Bryant, hat sich mit dem Bezirk Los Angeles auf fast 29 Millionen Dollar Schadenersatz geeinigt. Grund für den Rechtsstreit waren Fotos von menschlichen Überresten des Absturzes, die in unangemessener Weise verbreitet worden waren.

Der damals 41-jährige Bryant, ehemaliger Spieler der Los Angeles Lakers, und seine 13-jährige Tochter Gianna sowie sieben weitere Menschen waren im Jänner 2020 bei einem Hubschrauberabsturz nahe Los Angeles ums Leben gekommen.

Bereits im August 16 Millionen Dollar zugesagt

"Der heutige Tag markiert den erfolgreichen Höhepunkt des mutigen Kampfes von Frau Bryant, die Verantwortlichen für dieses groteske Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Luis Li, ein Anwalt von Vanessa Bryant, in einer Erklärung gegenüber dem Nachrichtensender CNN. "Sie kämpfte für ihren Ehemann, ihre Tochter und all jene in der Gemeinde, deren verstorbene Familienmitglieder mit ähnlicher Respektlosigkeit behandelt wurden. Wir hoffen, dass ihr Sieg vor Gericht und dieser Vergleich dieser Praxis ein Ende setzen wird."

Wie berichtet, waren Bryant im August bereits 16 Millionen Dollar zugesprochen worden, die aufgrund eines Verwaltungsfehlers später auf 15 Millionen Dollar reduziert wurden. In den nunmehrigen 28.850.000 Dollar sind besagte 15 Millionen schon enthalten. Darüber hinaus sollen diese alle offenen Rechtsansprüche und auch künftige Ansprüche der Kinder Bryants regeln. (mae, 1.3.2023)