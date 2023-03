[Corona] Maskenpflicht in Wiener Öffis gefallen, Spitalsbesuche ohne Test möglich

[Ukraine-Krieg] Wie steht es um das ukrainische Militär?

[Kommentar der anderen] Die nach Frieden Rufenden sollten einmal die ukrainische Bevölkerung fragen. Und sich selbst, ob das eigene Handeln nicht selbstgerecht und paternalistisch ist

[Ermittlungen] Vater in Tirol wegen Verdachts des Mordes an Sechsjährigem festgenommen

[TV-Tagebuch] ORF-Diskussion zur Landtagswahl in Kärnten mit Gegenwind gegen Rückenwind

[Unterkärnten] Fährt die Koralmbahn an Unterkärnten vorbei?

[Griechenland] Mindestens 32 Tote bei Zugunglück in Griechenland

[Etat] Warum "The Mandalorian" nur die zweitbeste "Star Wars"-Serie ist

[Wetter] Im Westen und Nordwesten scheint zumindest zeitweise die Sonne, über der Osthälfte hält sich hingegen tiefe Bewölkung aller Wahrscheinlichkeit tagsüber hartnäckig. Dabei kann es in Kärnten und der südlichen Steiermark aus der Wolkendecke auch ein wenig schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen minus 9 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Bewölkung oder Sonne plus 1 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Die Weltorganisation für Meteorologie hat den 1. März als meteorologischen Frühlingsanfang auf der Nordhalbkugel der Erde festgelegt.