Beauty-Filter sind in sozialen Medien nichts Neues – eine neuer Gesichtsfilter von Tiktok sorgt nun aber für Kritik an völlig überzogenen Schönheitsidealen

In dem Twitter-Thread demonstrieren Nutzer:innen den neuen Filter. Auch wenn man sich mit den Händen ins Gesicht greift, ist nicht zu bemerken, dass es sich um einen Filter handelt. Foto: Screenshot Twitter

Die Menschen auf Instagram oder Tiktok hatten schon immer verdächtig glatte Haut, volle Lippen mit natürlich aussehendem Farbton und rosige Wangen – alles perfekt oder, besser, alles wie einem Disney-Zeichentrickfilm entsprungen. So etwas wie Hautporen, Unebenheiten oder gar Mitesser gibt es nicht. Sicher wissen die allermeisten Medienkonsument:innen, dass hier intensiv mit diversen Beauty-Filtern nachgeholfen wird. Dennoch sehen sie sie ständig – und das hinterlässt vor allem bei jungen Menschen Spuren, darüber sind sich Psycholog:innen einig.

Filterexzesse auf Tiktok

Gänzlich hingenommen werden die Filterexzesse aber wohl doch nicht. Ein neuer Filter des Videoportals Tiktok hat jetzt für viel Aufsehen gesorgt. In einem Twitter-Thread posteten zahlreiche Nutzer:innen die enormen Verzerrungen, Glättung und nach starren Schönheitsidealen ausgerichteten Optimierungen ihres Gesichtes. Während der Vorher-nacher-Videos sprechen viele über die beängstigenden Verfremdungen. Das sei eine Art der "psychologischen Kriegsführung", schreibt jemand über eine der vielen Demonstrationen dessen, was der Filter mit den "echten Gesichtern" mache.

Untersuchungen belegen die schädlichen Auswirkungen von Schönheitsidealen in digitalen Medien. Laut einer Studie der britischen NGO Royal Society for Public Health aus dem Jahr 2017 sind die Zahlen für Depressionen und Angstzustände durch soziale Medien bei jungen Menschen in den vergangenen 25 Jahren um 70 Prozent gestiegen. "Niemals habe ich mich hässlicher gefühlt", sagt eine Userin nach ihrem Vorher-nachher-Filter-Video.

Erste Verbote für den Einsatz von Filtern gibt es bereits. In Großbritannien wurde es etwa 2021 verboten, dass Influencer:innen Filter benutzen, um bestimmte Effekte von Kosmetikprodukten zu bewerben – Effekte, die die teuerste Creme nicht hinbekommt, sondern nur diverse Beauty-Filter. (beaha, 1.3.2023)