Der steirische Polizist, der seinen Chef erschossen haben soll, wurde in die Justizanstalt Leoben überstellt. Die Staatsanwaltschaft gab ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag

Die Polizeiinspektion in Trieben bleibt vorerst geschlossen. Foto: APA / Erwin Scheriau

Der Polizist, der Montagfrüh den 59-jährigen Postenkommandanten der Polizeiinspektion Trieben in der Steiermark erschossen haben soll, wurde am Dienstagabend in die Justizanstalt Leoben überstellt. Noch am Mittwoch soll das Landesgericht Leoben über die Verhängung der U-Haft entscheiden – in diesem Fall wohl obligatorisch. Der 46-jährige Beschuldigte hat die tödlichen Schüsse zugegeben, wie die Staatsanwaltschaft Leoben auf Anfrage des STANDARD bestätigte. Die Anklagebehörde gab ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag.

Aussprache vor Schüssen

Das Motiv für das mutmaßliche Verbrechen ist nach wie vor nicht restlos geklärt, doch die Salzburger Ermittler, die den Fall übernommen haben, haben bereits viele Puzzleteile zusammengetragen. Unmittelbar vor den Schüssen soll es zeitig in der Früh in der kleinen Polizeiinspektion eine Aussprache zwischen dem Postenkommandanten und dem Beschuldigten gegeben haben.

Mehrere Verfehlungen

Dabei ging es laut Staatsanwaltschaft um mehrere angebliche Dienstverfehlungen des 46-Jährigen, wie nachlässige Adjustierung, die unterlassene Protokollierung einer Anzeige und Ausfälligkeiten bei Verkehrskontrollen. Der Chef soll dem Beschuldigten angekündigt haben, ihn dazu bald offiziell zu vernehmen. Die Frage, ob man das anders regeln könne, soll der Postenkommandant verneint haben.

Dienstwaffe im Nebenzimmer

Zu diesem Zeitpunkt war der Beschuldigte noch in Zivil. Er gab an, dass er sich daraufhin ins Nebenzimmer begeben habe, dort die Dienstwaffe, eine Glock 17, in den Holster gesteckt habe, zu seinem Vorgesetzen zurückgekehrt sei und schließlich vier Mal geschossen habe. Als wenig später eine Kollegin von einer Schutzwegsicherung zurückkam, forderte er sie auf, ihn zu verhaften, weil er den Chef erschossen habe. (simo, 1.3.2023)