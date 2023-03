Wer bei den Bayern zu spät kommt oder durch eine Disziplinlosigkeit auffällt, wird künftig zur Kasse gebeten. Foto: IMAGO/Passion2Press/Markus Fischer

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach einigen Jahren wieder einen Strafenkatalog für seine Stars eingeführt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Die Bayern wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Der Strafenkatalog soll den Spielern nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain (1:0) präsentiert worden sein. Die Bußen für Unpünktlichkeit oder andere Disziplinlosigkeiten bewegen sich demnach im unteren vierstelligen Bereich, von 1000 bis 3000 Euro ist die Rede.

Abfahrt des Teambusses verpasst

Zuletzt hatte in dieser Hinsicht Leroy Sane Schlagzeilen gemacht. Der DFB-Nationalspieler verpasste die Abfahrt des Teambusses zum Abflug zum Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:3) und musste im Privatwagen hinterherfahren.

"Natürlich gibt es auch Sachen, die nicht gehen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu und betonte: "Ab und zu gibt es ein paar Euros, die das kostet. Haben wir im Griff."

Initiiert worden sei das Projekt von Teammanagerin Kathleen Krüger und Teampsychologe Max Pelka, heißt es. Die sportliche Leitung um Trainer Julian Nagelsmann, Salihamidzic und den Technischen Direktor Marco Neppe habe es abgesegnet.

Sinne schärfen

Die Maßnahme soll in der entscheidenden Saisonphase die Sinne im Titelkampf schärfen. In der Bundesliga hat Borussia Dortmund seit dem Restart nach der WM neun Punkte aufgeholt und ist mit dem Tabellenführer gleichgezogen. In der Champions League steht am Mittwoch (8. März) das Rückspiel gegen das Starensemble von PSG an, im DFB-Pokal kommt am 4. April Vorjahresfinalist SC Freiburg zum Viertelfinale. (sid, 1.3.2023)