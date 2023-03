Das Muster ist bekannt: Weltklimakonferenzen der Uno gehen eindringliche Warnungen von Forschenden und Organisationen voraus, die wirksame Maßnahmen zur Verhinderung der Klimakatastrophe einfordern. Während der Konferenzen wird dann gefeilscht, bis am Ende eine Einigung erzielt werden kann, deren Erreichen sich als "Historischer Moment" feiern lässt. Dieser Message stehen allerdings oft kritische Urteile der Organisationen entgegen, die eingangs gewarnt haben. Welche Lesart die richtige ist, lässt sich im Wettstreit der Meinungen oft nicht so einfach feststellen.

Doch nach Jahrzehnten mit wiederkehrenden Klimakonferenzen lässt sich nun dank aktueller Studien sagen, dass die Anstrengungen unzureichend waren, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Derzeit bewegen wir uns in Richtung katastrophaler 2,8 Grad.

Der Ruf der UN-Klimakonferenzen hat gelitten, viele der vereinbarten Maßnahmen wurden bislang nicht umgesetzt. Nun soll eine Live-Bewertung der Maßnahmen den Prozess transparenter machen. Foto: APA/AFP/JOSEPH EID

Reform gefordert

Damit Klimakonferenzen künftig ihren eigentlichen Zweck erfüllen können, fordert die Denkfabrik Club of Rome eine Reform. "Dieser lethargische Prozess steht völlig im Kontrast zur Klimaforschung und den Klimaschäden und -risiken in der realen Welt", erklärte der schwedische Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, zur Begründung in dem am Dienstag veröffentlichten Aufruf.

Unterschrieben ist er unter anderen von dem früheren Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon, der irischen Ex-Präsidentin Mary Robinson und vielen weiteren. Konkret fordert die Gruppe häufigere und kleinere Treffen als die jährlichen Mammutkonferenzen. Zudem brauche es einen stärkeren Fokus auf die aktuellen wissenschaftliche Erkenntnisse zum Stand der Klimakrise. Aktuell treffen sich einmal im Jahr Vertreter von rund 200 Staaten, um über die Eindämmung der Erderwärmung zu beraten. Auch immer mehr Lobbyvertreter der Öl- und Gasindustrie sind dabei. Die nächste Konferenz in Dubai soll der Vorsitzende des staatlichen emiratischen Ölkonzerns ADNOC leiten.

Aktivistinnen und Aktivisten mahnen vor den UN-Klimakonferenzen regelmäßig wirksame Maßnahmen ein. Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty, File

Stärker im Fokus stehen müsse dem Club of Rome zufolge, wie weit die Welt vom Erreichen des international vereinbarten 1,5-Grad-Ziels entfernt sei. Der Club of Rome hält eine Modellierung für sinnvoll, die ständig neu berechnet, wie sich bestimmte Entscheidungen auf den Temperaturanstieg auswirken würden. Bei den Verhandlungen solle außerdem klar benannt und sichtbar angezeigt werden, welche Länder Fortschritte machten und welche nicht.

Es ist nicht die erste aufsehenerregende Publikation des Thinktanks Club of Rome. Vor 50 Jahren präsentierte die Organisation den Bericht "Die Grenzen des Wachstums". Die Publikation gilt heute als die einflussreichste zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Das aktuelle Wirtschaftssystem bringe nicht nur die Umwelt, sondern auch Ökonomie und Lebensqualität unweigerlich an ihre Grenzen, lautete damals die Warnung, die sich auf Daten aus Computersimulationen stützte. (red, APA, 1.3.2023)