Dorsey arbeitet seit Jahren an der Idee Bluesky. Ob sie ein ernstzunehmender Konkurrent für Twitter werden kann, bleibt abzuwarten. Foto: HANNAH MCKAY/Reuters

Seit Elon Musk im Oktober 2022 das Ruder bei der Nachrichtenplattform Twitter übernommen hat, gab es viel Kritik. Verschwörungstheoretiker wurden zurück auf Twitter geholt, und auch die Bot-Dichte scheint zugenommen zu haben. Nutzerinnen und Nutzer, die bisher erfolglos nach Alternativen gesucht haben, will jetzt Twitter-Gründer Jack Dorsey von Bluesky überzeugen. Die neue App soll das bessere Twitter werden.

Auch farblich orientiert man sich beim Logo an Twitter. Foto: DADO RUVIC

Unabhängig

Seit Dienstag ist Bluesky im Apple App Store verfügbar, allerdings in einer ersten Beta-Version. Der Name geistert allerdings bereits seit 2019 im Netz herum. Damals noch als "dezentralisiertes soziales Netzwerk" bezeichnet, sollte es eine Erweiterung für Twitter werden. Das Projekt entwickelte sich offenbar gut, intern beschloss man nämlich Bluesky als eigenständige Plattform etablieren zu wollen.

In einem Twitter-Post war damals zu lesen: "Sowohl Twitter als auch Bluesky haben erkannt, dass unsere Unabhängigkeit für den Erfolg des Projekts wichtig ist, weshalb wir ein unabhängiges Unternehmen gegründet haben." Man wolle offenbar mit zwei unterschiedlichen Plattformen noch mehr Leute erreichen, als das mit einer der Fall wäre.

Die App kann man aktuell nur mit einer persönlichen Einladung betreten, oder man meldet sich mit seiner E-Mail-Adresse auf einer Warteliste an. Laut ersten Berichten, etwa von "Techcrunch", gibt sich das Interface sehr ähnlich zu Twitter und bietet auch vergleichbare Features wie das Posten von Text oder Bildern.



Warum wechseln?

Viele Nutzerinnen und Nutzer haben sich in den letzten zehn Jahren ihre Bubble auf Twitter gebaut, Follower gesammelt und sich an die Eigenheiten der Plattform gewöhnt. Die Frage, warum man also zu Blusky wechseln sollte, stellt sich gezwungenermaßen. Jack Dorsey gab bereits 2021 eine für ihn schlüssige Antwort. Nach der Sperre von Ex-Präsident Trump schrieb er ausführlich über die vielen Herausforderungen einer Plattform wie Twitter. Wann und ob man Leute sperren sollte oder wie viel Transparenz in Sachen Moderation nötig sei.

Dorsey sagte außerdem, dass all diese schweren Entscheidungen, die von privaten Firmen getroffen werden müssen, das "freie und offene Internet" nicht aufhalten können. Diese Freiheit würde Dorsey auch zu einem Bitcoin-Enthusiasten machen, weil die Kryptowährung für genau diese Freiheit stehen würde. Sie sei nicht kontrolliert oder beeinflusst von Einzelpersonen oder Institutionen.

"Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir eine Initiative rund um einen offenen, dezentralen Standard für soziale Medien formen", schrieb Dorsey 2021 im Rahmen dieser Gedanken. "Unser Ziel ist es, ein Diener dieses Standards für die öffentliche Gesprächsebene des Internets zu sein. Wir nennen es Bluesky." (red, 1.3.2023)