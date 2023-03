Man wird sich wohl einmal mehr nichts schenken. Foto: EPA/STR

Madrid – Im Halbfinal-Hinspiel der spanischen Copa del Rey geht am Donnerstag im Madrider Estadio Santiago Bernabeu der erste von drei Fußball-"Clasicos" binnen eines Monats über die Bühne. Mit Real und Tabellenführer FC Barcelona treffen zwar die zwei Topteams der Primera Division aufeinander, doch beide gehen mit viel Ballast in die brisante Partie. Sportlich lief es zuletzt für beide Clubs nicht nach Wunsch, Wirbel gab es zudem um Reals derzeit verletzten ÖFB-Star David Alaba.

Viele Real-Fans nahmen dem Wiener übel, dass er bei der Fifa-Weltfußballerwahl seinen Clubkollegen Karim Benzema nicht auf Platz eins gesetzt hatte, sondern Gewinner und Ex-Barcelona-Star Lionel Messi. Alaba hatte sich damit gerechtfertigt, dass Österreichs Nationalelf als Team gewählt habe, nicht er alleine. Das Thema soll am Donnerstag Schnee von gestern sein, schließlich wollen die "Königlichen" dem katalanischen Erzrivalen vorerst zumindest im Cup das Fürchten lehren.

Real sieben Punkte hinter Barcelona

Während Real in der Champions League wie gewohnt marschiert, läuft es in der Liga nicht nach Wunsch: Das Team von Trainer Carlo Ancelotti hat im Jahr 2023 in acht Spielen nur vier Siege eingefahren – je zwei Spiele endeten remis beziehungsweise gingen verloren. Zuletzt reichte es im Madrid-Derby gegen Atletico, das man im Cup-Viertelfinale ausschaltete, nur zu einem 1:1. Daraus resultieren in der Tabelle derzeit Rang zwei und deutliche sieben Zähler Rückstand auf Barca.

Im Cup-Halbfinale wollen die Madrilenen – die auf Alaba wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel verzichten müssen – daheim einen Polster für das Rückspiel am 5. April in Barcelona herausschießen.

Zweite Saisonniederlage für Barcelona

Einen weiteren sportlichen Rückschlag kann die katalanische Mannschaft von Coach Xavi allerdings ganz und gar nicht brauchen. In der Vorwoche kam erneut das frühzeitige Europacup-Aus – diesmal gegen Manchester United in der Europa League. Am Sonntag folgte eine 0:1-Niederlage nach einem blutleeren Auftritt bei La-Liga-Nachzügler Almeria. Es war erst die zweite Saisonpleite in der Meisterschaft für die "Blaugrana", die erste setzte es Mitte Oktober – in Madrid bei Real (1:3).

Danach gab es zwölf Siege und ein Remis sowie die Tabellenführung für Barcelona. Zudem revanchierte sich das Team um Stürmerstar Robert Lewandowski im Supercup-Finale am 15. Jänner bei Real mit einem 3:1-Erfolg. Der 34-jährige Pole wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Donnerstag fehlen, auch er laboriert an Oberschenkelproblemen. Zudem muss Barca auf die verletzten Pedri und Ousmane Dembele verzichten.

Beide Teams werden sich schon bald wieder treffen. Noch vor dem Cup-Rückspiel steht am 19. März in der Liga der nächste Clasico auf dem Programm – dann in Barcelona. Für den Cup-Semifinal-Aufsteiger geht es im Endspiel gegen den Gewinner des Duells zwischen Osasuna und Athletic Bilbao. (APA, 1.3.2023)