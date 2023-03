Reisebüros haben in den vergangenen Tagen die ersten Buchungstendenzen und -trends für die kommende Sommersaison veröffentlicht. Wie nicht anders zu erwarten war, zieht es Urlauberinnen und Urlauber auch heuer wieder ans Meer. Wer sich noch nicht entschieden hat, an welchen Strand es gehen soll, dem könnte das Ranking von Tripadvisor als Inspiration dienen.

Die nach eigenen Angaben größte Touristikwebsite der Welt hat sich dafür die Erfahrungsberichte und Bewertungen ihrer Millionen Userinnen und User angesehen. Für Europa ist man zu folgendem Ergebnis gekommen.

1. Reynisfjara Beach, Vik, Island

Foto: REUTERS/Agnese Stracquadanio

Den ersten Platz belegt überraschenderweise ein Strand auf Island. Die Insel ist nicht unbedingt als traditionelle Badedestination zu sehen. Und dennoch scheint der schwarzsandige Reynisfjara Beach bei vielen Userinnen und Usern einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. So heißt es in einer Bewertung: "An diesen schwarzen Strand haben wir wunderbare Erinnerungen. Es war wie in einem Traum und man hatte den Eindruck, die Zeit würde stillstehen."

2. Falésia Beach, Olhos de Agua, Portugal

Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Begeistert sind die Tripadvisor-Nutzerinnen und -Nutzer auch von diesem Strand in Portugal: "Traumhafte rote Sandklippen gehen in einen blaugrünen Ozean und weißen Sandstrand über, der scheinbar endlos am Ufer entlang verläuft."

3. Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand), Lampedusa, Italien

Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

Spiaggia ist italienisch für Strand, Conigli heißt Kaninchen: Obwohl es dort de facto keine niedlichen Nagetiere gibt, zählt dieser Strand auf einer kleinen Insel vor der Südküste von Lampedusa zählt zu den schönsten Europas. Erreichbar ist er über eine Steintreppe. Der Weg ist also möglicherweise anstrengend, aber es lohnt sich offensichtlich: "Ein wahrhaft magischer Ort auf der Welt. Weißer Sandstrand, türkisblaues Wasser und eine angenehme Meeresbrise. Man läuft etwa 20 Minuten zum Strand, doch sobald man mit den Füßen im Sand steht, fühlt man sich wie im Himmel."

4. La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spanien

Foto: EPA/Javier Etxezarreta

La Concha Beach besteht aus zwei Topstränden: der Playa de la Concha und der Playa de Ondarreta. Nur bei Ebbe kann man die beiden Strände über den Strand erreichen. Bei Flut sind die beiden Strände über die Promenade erreichbar. "Sauber, breit, flaches Wasser, herrliche Architektur und Hügel mit Wäldern als Kulisse … zauberhaft!"

5. Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spanien

Ein weiterer Topstrand in Spanien, auf Mallorca, von dem die Userinnen und User schwärmen. Sie loben den Sand und seine "satten Goldtöne", das warme, kristallklare Wasser, das in "schönen Blautönen" schimmert. Als angenehm wird auch empfunden, dass das Wasser bis weißt draußen relativ flach ist.

6. Falassarna Beach, Falassarna, Griechenland

Einfach umwerfend sei dieser Strand auf Kreta, befindet man: "Kristallklares Wasser, rosa Sand, Sonnenliegen zum Mieten … Und wenn man am Strand noch ein bisschen weiter geht, kommt man zu einer verborgenen Bucht mit herrlich blauem Wasser und Sanddünen."

7. Nissi Beach, Ayia Napa, Zypern

Foto: AP/Petros Karadjias

"Recht langer, sanft geschwungener Strand mit wunderbar klarem, warmem Wasser mit verschiedenen Tavernen und zahlreichen Liegen mit Sonnenschirmen", lässt uns eine Tripadvisor-Nutzer wissen. Ein positiver Eindruck, den offenbar viele andere mit ihm teilen.

8. Balos Lagoon, Kissamos, Griechenland

Foto: AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Wie auf einem anderen Planeten, habe er sich an diesem Strand auf Kretag gefühlt, teilt ein User seine Erfahrung mit: "Ein atemberaubender Ort mit einer Lagune auf der einen und einem Strand auf der anderen Seite."

9. Sotavento Beach, Costa Calma, Spanien

Ein weiterer spanischer Strand, dieses Mal auf der Insel Fuerteventura: "Das Blau des Wassers ist ein herrlicher Kontrast zum Weiß des Sandes. Es ist ein beeindruckender Anblick von oben, besonders mit den Lavafelsen."

10. Plage du Sillon, Saint-Malo, Frankreich

Dieser lange Sandstrand in der Bretagne befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stadt Saint-Melo. "Der goldene Sandstrand ist besonders breit, wenn Ebbe ist. Das Wasser war einfach perfekt: seichte Wellen, weicher Sandboden, himmlisch!", heißt es in einer Bewertung auf Tripadvisor. Er rundet die Top 10 der beliebtesten Strände in Europa ab. (red, 2.3.2023)