Da er neben der Wiener Aufgabe ab 2025 auch Musikchef in Hamburg wird, regt sich intern schriftlicher Protest. Er erfülle "kaum eine" seiner Aufgaben

Musikchef in Wien und später auch in Hamburg, Omer Meir Wellber. APA

Briefliches Nachspiel zur Postenverdopplung von Volksopernmusikchef Omer Meir Wellber: In einem Brief äußern sich Mitarbeiter, Musiker und Musikerinnen anonym "mit kompletter Fassungslosigkeit" darüber, dass Musikdirektor Wellber trotz seiner Position an der Volksoper ab 2025 auch Generalmusikdirektor der Staatsoper Hamburg wird.

In einem dem STANDARD vorliegenden Schreiben, das auch an Volksoperndirektorin Lotte De Beer und die Kulturpolitik ging, äußert man sich besorgt darüber, dass Wellber sich der Pflege des Orchesterklangs, der Arbeit mit Sängern und Sängerinnen und weiteren internen Aufgaben nicht werde widmen können. "Wellber erfüllt kaum eine dieser Aufgaben zurzeit", heißt es da auch noch.

Außerdem sei es eine Beleidigung der Intelligenz, dass die Tatsache seines Hamburger Engagements dargestellt würde, als könnte sie der Volksoper die Möglichkeit "einer aufregenden Zusammenarbeit mit der Staatsoper Hamburg" eröffnen. Man möge vielmehr versuchen, Wellber ab 2025 aus seinem Wiener Vertrag zu entlassen, heißt es in dem Schreiben. (Ljubiša Tošić,1.3.2023)