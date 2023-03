Die Hongkonger Regierung stellt 500.000 Gratistickets zur Verfügung, um den Tourismus anzukurbeln. Die erste Anmeldephase musste am Mittwoch rasch eingestellt werden

Der Andrang auf die Freiflüge ist groß. Die Vergabe wurde am Mittwoch schon wieder eingestellt. Foto: AFP / ANTHONY WALLACE

Hongkong – An den von der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong angebotenen kostenlosen Flugtickets gibt es offenbar großes Interesse. Nutzer klagten am Mittwoch über stundenlange Wartezeiten bei der Onlineanmeldung für das Programm auf der Website der Airline Cathay Pacific. Nach AFP-Informationen befanden sich zeitweise über 55.000 Interessierte in der Warteschlange.

Die Hongkonger Regierung hatte Anfang Februar ein Programm ausgerufen, um den Tourismus in der Metropole nach der Corona-Pandemie anzukurbeln. Es sieht unter anderem 500.000 Gratistickets für Besucher vor. Die Tickets sollen stufenweise vergeben werden. Die erste Phase ab 1. März sollte auf südostasiatische Länder wie Thailand, die Philippinen, Indonesien, Singapur und Malaysia abzielen, berichtete "Business Insider" unter Berufung auf die "South China Morning Post".

Cathay Pacific wollte nach eigenen Angaben zunächst 17.400 Hin- und Rückflüge von Thailand nach Hongkong vergeben. Mittwochnachmittag wurde die Vergabe aber bereits eingestellt, eigentlich sollte diese sieben Tage dauern. Die Airline machte zunächst keine näheren Angaben.

Die zweite Phase soll ab April auf Interessierte vom chinesischen Festland abzielen, dann auf Nordostasien, einschließlich Korea und Japan, und andere Märkte im Mai.

Tourismus wegen strenger Corona-Maßnahmen eingebrochen

Der einst bedeutende Tourismussektor Hongkongs war in den vergangenen Jahren eingebrochen. Im Jahr 2022 hatten insgesamt nur 600.000 Menschen die Metropole besucht – weniger als ein Prozent der 2018 registrierten Zahl. Grund waren vor allem die von der Regierung in Peking auferlegten strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Doch bereits zuvor hatte der Stern der einst als weltoffen geltenden Finanzmetropole zu sinken begonnen. Massive und oft gewalttätige Proteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone wurden ebenso gewalttätig niedergeschlagen. Mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong weitete die chinesische Regierung ihre Kontrolle 2020 stark aus. (APA, red, 1.3.2023)