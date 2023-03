Die Eröffnung des Opernballs am 16. Februar sahen rund 1,5 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 54 Prozent Marktanteil. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien– Im Februar 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 38,4 Prozent und erreicht damit – abgesehen vom von Olympia und dem beginnenden Krieg in der Ukraine dominierten Februar 2022 – den laut ORF besten Februar-Wert seit 2015. Im vergangenen Jahr lag der Marktanteil im Februar bei 39,3 Prozent, 2021 bei 37,5 Prozent.

ORF 1 kam im Februar 2023 auf 12,4 Prozent Marktanteil (minus 0,7 Prozentpunkte) in der Gesamtzielgruppe ab 12 Jahren und 12,6 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen (minus 1,3 Prozentpunkte). Dabei punktete ORF 1 im Februar etwa mit Übertragungen von der alpinen Ski-WM der Herren-Slalom kam im 2. Durchgang im Schnitt 1,24 Millionen Zusehern.

ORF 2 erreichte 22,2 Prozent Marktanteil und verlor damit 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen fiel der Rückgang mit 2,8 Prozentpunkten auf 10,7 Prozent Marktanteil größer aus. Meistgesehene Sendung war die Eröffnung des Opernballs am 16. Februar mit rund 1,5 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 54 Prozent Marktanteil. Den Wien-"Tatort" "Was ist das für eine Welt" sahen rund 970.000 Zuschauern. Mit 32 Prozent Marktanteil bei den Unter-Dreißigjährigen war es der beste "Tatort" seit Start der Erfolgsreihe.

ORF 3 sicherte sich mit 3,4 Prozent Marktanteil den bisher besten Monatswert, die Kabarett-Programm von von Monika Gruber und Michael Niavarani haben am meisten interessiert.

Servus TV stabil, ATV legt zu, Puls 4 verliert

ServusTV verbuchte 3,6 Prozent Marktanteil (12+), blieb damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats und zugleich stärkster österreichischer Privatsender in dieser Zielgruppe. Bei den 12- bis 49-Jährigen blieb der Sender mit 2,7 Prozent Marktanteil auch weitgehend stabil. Stärkste Sendung war die Fußballpartie AS Rom gegen FC Salzburg mit 15,3 Prozent Marktanteil. Abseits des Sports bescherten "Hubert und Staller: Der kleine Unterschied" und "Heimatleuchten – Da brennt da Huat" dem Salzburger Privatsender Marktanteile über 6 Prozent.

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) legten gemeinsam in der Gesamtzielgruppe leicht auf 7,2 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte) zu. Bei der fokussierten Kernzielgruppe (12-49) war die Sendergruppe mit 11,2 Prozent Marktanteil stabil.

ATV war mit 2,9 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte) stärkster Sender der P7S1P4-Gruppe und stand mit 4,8 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe (plus 0,6 Prozentpunkte) an der Spitze der österreichischen Privatsender. Dabei zog der Sender vor allem in der Primetime mit Formaten wie "Bauer sucht Frau" oder "Teenager werden Mütter" beim Publikum.

Puls 4 verbuchte 2,6 Prozent Marktanteil (minus 0,2 Prozentpunkte) in der Gesamt- und 4,3 Prozent Marktanteil (minus 0,6 Prozentpunkte) in der Kernzielgruppe. Den höchsten Marktanteil verbuchte der NFL-Showdown in der Nacht auf den 13. Februar mit im Schnitt 18 Prozent Marktanteil.

Puls 24 blieb stabil bei 0,6 Prozent Marktanteil (12+) und 0,7 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen (minus 0,1 Prozentpunkte). Einen Rekord setzte es in der noch jungen Geschichte des Diskussionsformats "WildUmstritten" mit 2,6 Prozent Marktanteil am 21. Februar.

Oe24.tv verlor 0,3 Prozentpunkte und kam damit auf 0,9 Prozent Marktanteil. Ebenso hoch fiel der Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen aus. Zuseherstärkste Sendung war eine Ausgabe von "Fellner! Live". (red, APA, 1.3.2023)