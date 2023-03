Polizeieinsatz in der Linzer Innenstadt in der Nacht auf den 1. November 2022: 129 Personen wurden angezeigt. Fünf davon stehen jetzt vor Gericht, keiner hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Das hat die Politik alarmiert. Sie hat äußerst kurzsichtig reagiert. Foto: APA/Fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Fünf Jugendliche und junge Männer müssen sich in Linz vor Gericht verantworten. Ihnen werden schwere gemeinschaftliche Gewalt und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Sie waren in der Halloween-Nacht des vergangenen Jahres maßgeblich an Ausschreitungen beteiligt, die offenbar organisiert waren. Die fünf stammen aus Syrien, Spanien, dem Irak, eine junge Frau aus Thailand und ein 15-Jähriger aus Afghanistan. Eine erstaunliche Mischung an Nationalitäten. Der Syrer ist subsidiär schutzberechtigt, der Afghane asylberechtigt. Noch.

Insgesamt wurden in jener Nacht am 31. Oktober 129 Personen angezeigt, zwei Drittel davon Jugendliche. Unter ihnen befanden sich 28 Syrer, 14 Afghanen, jeweils vier Leute aus dem Kosovo, Bosnien, Serbien, Rumänien und Nordmazedonien, 21 Personen mit anderen Nationalitäten und 46 österreichische Staatsbürger. Sechs der ausländischen Staatsangehörigen sind Asylwerber, 35 asylberechtigt, 24 besitzen einen Daueraufenthaltsstatus, sechs sind subsidiär schutzberechtigt, und zwölf haben die EU-Staatsbürgerschaft. Nein, das ist nicht gut. Wir haben ein Problem.

Die politische Debatte und jene in den Medien verengte sich darauf, den beteiligten Personen, die einen Asylstatus haben oder anstreben, diesen wieder abzuerkennen. Ihnen also den gewährten Schutz zu entziehen. Kurzfassung der Debatte: Die Jugendlichen haben durch ihr ungebührliches Verhalten ihre Undankbarkeit demonstriert und müssten dafür bestraft werden, nicht nur durch eine Strafverfolgung, sondern eben dadurch, dass sie in letzter Konsequenz das Land verlassen müssen.

Law-and-Order-Gesten

Genau jene, die am vehementesten darauf drängen, wissen aber, wie schwer und kompliziert das ist. Schnellschüsse sind da gar keine möglich. Eine Aberkennung des Asylstatus ist erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung möglich – und das ist kein einfaches Verfahren. Eine Abschiebung in Länder wie Afghanistan oder Iran ist in der Praxis so gut wie gar nicht möglich, auch wenn das immer wieder probiert wird. Man schafft also Problemfälle, aber keine "Lösungen". Das ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Die Politiker, hier sind in erster Linie Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Susanne Raab zu nennen, haben sich zwar kurzfristig mit ihrem Law-and-Order-Gebären bei einer bestimmten Zielgruppe profiliert oder auch nicht, geholfen ist aber niemandem. Den Jugendlichen nicht – und der Gesellschaft, in die diese Personen nur noch schwerer zu integrieren sein werden, auch nicht.

Und was ist mit den anderen, die nicht asylberechtigt sind? Interessieren uns die gar nicht? Haben wir darüber geredet und nachgedacht, warum diese Jugendlichen auf die Straße gingen, warum sie frustriert und gewaltbereit sind, wie wir sie und uns vor diesen Konsequenzen schützen können? Wie man sie fordert und fördert, was man ihnen bieten kann, was man ihnen abverlangen muss? Wie man ihnen Perspektiven geben kann, von denen auch wir alle, also die Gesellschaft, etwas hat? Gibt es noch andere Ansätze außer strafen?

Ist da wer?

Es bleibt unbestritten: Gesetzesübertretzungen gehören geahndet. Die Jugendlichen müssen sich der Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst sein und müssen Verantwortung tragen. Aber darüber hinaus müsste doch auch die Politik ein Interesse daran haben, herauszufinden, was da schiefläuft und wie man es besser machen könnte. Es gibt eine "Integrationsministerin". Hallo? Ist da wer?

Die nicht erfolgte Aufarbeitung der Vorfälle in Linz ist ein Beispiel für das Versagen der Politik – auf allen Ebenen, in der Stadt, im Land, im Bund. Der Ruf nach harter Strafe kühlt vielleicht kurzfristig die Rachegelüste, die nach der Empörung über Steine werfende Jugendliche hochgekocht sind, hilft aber in der realen Welt niemandem.

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass diese Menschen im Land sind – auf allen Ebenen, nicht nur auf einer strafrechtlichen, wenn der Schaden schon angerichtet ist. Die Politik muss auf deren Anwesenheit und deren Umstände reagieren, sie nicht ignorieren. Und im Übrigen waren nicht alle Ausländer. Auch mit denen sollten wir uns auseinandersetzen. (Michael Völker, 2.3.2023)