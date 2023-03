Zugangsdaten oder Bankdaten sollten nie eingegeben werden, wenn man nicht sicher ist, auf welcher Seite man gerade ist. Foto: APA/HANS PUNZ

Egal ob Angestellter oder Selbstständiger – E-Mails vom Finanzamt nehmen wohl alle Österreicherinnen und Österreicher ernst. Umso gefährlicher ist deshalb eine aktuelle Spam-Mail, die als Absender genau diese heimische Behörde nennt. Dabei handelt es sich allerdings wie so oft um eine Betrugsmasche.



Vorsicht, Falle

Seit Dienstag warnt die Website Watchlist Internet vor diesen gefälschten E-Mails, die angeblich vom Finanzamt verschickt werden. In der Mail wird eine "wichtige Sicherheitsaktualisierung bei Finanz Online" erwähnt. Verlangt wird eine Anmeldung mit den eigenen Login-Daten, allerdings über den mitgeschickten Link.

Es gehe um ein Update, steht in der E-Mail, um persönliche und finanzielle Informationen der Nutzer zu schützen. Man solle sich deshalb möglichst rasch bei Finanz Online anmelden, um beispielsweise das Passwort zu ändern. Unterschrieben wird die E-Mail mit "Das Finanz-Online-Team". Eine persönliche Anrede gibt es allerdings nicht. Adressiert wird die Betrugsmail an "Sehr geehrte(r) Finanz-Online-Nutzer(in)". Grobe Grammatikfehler, wie das früher in solchen Mails oder SMS üblich war, finden sich nicht.

Die Mail enthält keine gröberen Fehler – die Betrüger werden immer professioneller. Foto: Watchlist Internet

Man solle deshalb "niemals auf einen Link oder Button in einer E-Mail" klicken, rät Watchlist Internet. Vor allem "dringende Aufforderungen" seien immer zu hinterfragen. Diese Dringlichkeit sei immer verdächtig – wie zuletzt auch bei den Whatsapp-Nachrichten, in denen angebliche Kinder ihre Eltern nach Geldüberweisungen gefragt haben.

Wenn man sich unsicher ist, soll man deshalb immer telefonisch nachfragen, wenn irgendwie möglich. Gerade beim Finanzamt ist das einfach umzusetzen.

Falsch geklickt

Hat man den Link bereits angeklickt, sollte man umgehend das Passwort der aufgerufenen Seite ändern – in dem aktuellen Fall also jenes von Finanz Online. Wurden Bank- oder Kreditkartendaten angegeben, sollte man rasch die eigene Bank kontaktieren und die Situation schildern. Eine Sperre der betroffenen Karte könnte nötig sein. Die Polizei empfiehlt zudem, in solchen Fällen umgehend Anzeige zu erstatten. (red, 1.3.2023)