Aus meteorologischer Sicht hat am 1. März der Frühling begonnen. Aber noch merkt man nicht viel davon. Kein Wunder, dass viele genug von dem trüben Wetter haben und in den kommenden Wochen der Sonne entgegenreisen.

Das behauptet zumindest das Onlinereiseportal Weg.de und zeigt, in welchen Ländern Urlauberinnen und Urlauber jetzt Sonne tanken können – Traumstrände inklusive.



Playa Escondida, Mexiko

Foto: Shutterstock

Einer der schönsten Strände der Welt liegt auf der unbewohnten Inselgruppe Islas Marietas knapp acht Kilometer vor der Küste der Halbinsel Punta Mita in Mexiko. Die Playa Escondida befindet sich versteckt unter einem Hügel mit einem riesigen Loch in der Mitte. Den sogenannten Hidden Beach erreichen Badeurlauber nur durch einen Wassertunnel. Wer in Kauf nimmt, zuerst durch den Tunnel zu schwimmen, wird mit einem Sandstrand in besonderer Atmosphäre belohnt.

Phra Nang Beach, Thailand

Foto: Shutterstock

Das beliebte Reiseziel in Südostasien bietet eine Vielzahl an schönen Stränden. Der Phra Nang Beach in der Provinz Krabi gehört zu diesen Traumstränden. Über einige Kilometer erstreckt sich der feine Sandstrand vor dem türkisblauen Meer. Die vorgelagerte Felsinsel in unmittelbarer Nähe zum Strand bildet die Kulisse und gleichzeitig das Highlight an diesem Ort. Die Anreise ist nur mit dem Boot von Ao Nang oder Krabi möglich.

Pink Sands Beach, Bahamas

Zu den schönsten und gleichzeitig berühmtesten Stränden der Bahamas zählt der Pink Sands Beach. Der etwa fünf Kilometer lange Strand überrascht mit seiner ungewöhnlichen Farbe: Reste von roten Korallen der umliegenden Riffe mischen sich hier mit weißem Sand und hüllen den Strand in ein rosa schimmerndes Licht. Mit dem türkisblauen Meer entsteht ein ganz besonderes Farbschauspiel, das Urlauberinnen und Urlauber regelmäßig zum Staunen bringt.

Anse Lazio, Seychellen

Foto: Shutterstock

An kaum einem anderen Ort als auf den Seychellen lässt es sich ganzjährig bei konstantem Klima entspannen und sonnen. Auf Praslin, der zweitgrößten Insel der Gruppe, findet man den wohl schönsten Strand der Seychellen – Anse Lazio. Dort kann man sich vor einer Kulisse von Granitfelsen und Palmen sonnen oder ein erfrischendes Bad im Salzwasser nehmen. Weißer, feiner Sand erstreckt sich hier vor Palmen.

Playa Frontón, Dominikanische Republik

Foto: Shutterstock

Unweit des kleinen Fischerortes Las Galeras auf der Halbinsel Samaná befindet sich der Playa Frontón. Aufgrund seiner abgeschiedenen Lage verirren sich meist nur wenige Besucher an diesen Ort, da der Strand lediglich mit dem Fischerboot ab Las Galeras zu erreichen ist. Feiner, weißer Sand, türkis schimmerndes Wasser, umrahmt von Felsformationen und Vegetation, machen die Playa Frontón zu einem der schönsten Strände der Karibik. Durch das vorgelagerte Korallenriff lässt es sich hier zudem gut die Unterwasserwelt erkunden.

Reethi Beach (Baa-Atoll), Malediven

Die Malediven sind nicht ohne Grund Sehnsuchtsort vieler Reisender, besonders in den Wintermonaten. Der Reethi Beach im Baa-Atoll bietet ein Postkartenmotiv und entspricht eins zu eins dem traumhaften Bild, das viele Menschen von den Malediven haben: charakteristische Wasserbungalows, feinsandiger Strand, der sanft in das türkis schimmernde Meer übergeht, ein buntes Schnorchelparadies und Palmen, so weit das Auge reicht.

Risco del Paso, Spanien

Weiße Sandstrände, meterhohe Dünen und die Wellen des Atlantiks warten auf Fuerteventura-Urlauber. Der Traumstrand Risco del Paso etwa 20 Autominuten südlich von Costa Calma beeindruckt mit seinem Farbenspiel aus goldgelbem Sand, türkisblauem Wasser und meist wolkenfreiem Himmel. Nicht ohne Grund gilt er als einer der schönsten Strände Europas. Bei Flut bildet sich mitten im Strand ein Meerwassersee, in dessen Mitte sich eine lange Sandbank erhebt. Das ruhige Gewässer ist ideal für eine kurze Erfrischung. Die Kanareninsel lockt das ganze Jahr mit angenehmen Temperaturen und viel Sonne. (red, 3.3.2023)