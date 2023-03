Außerdem eine Reportage über syrische Kriegsopfer in der Türkei, eine Doku über Pumas in Patagonien und "Am Schauplatz Gericht"

Daisy Ridley (Rey) und Harrison Ford (Han Solo) in "Star Wars: Das Erwachen der Macht", 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF / Disney / © 2015 Lucasfilm

19.40 REPORTAGE

Re: Hoffen auf eine Prothese – Syrische Kriegsopfer in der Türkei In der Türkei leben tausende Flüchtlingskinder unter prekären Umständen. Vielen fehlen Gliedmaßen, wie dem kleinen Mustafa. Der vierjährige Junge braucht medizinische Versorgung und vor allem Prothesen. Bis 20.15, Arte

20.15 SCI-FI-SAGA

Star Wars: Das Erwachen der Macht (Star Wars: The Force Awakens, USA 2015, J. J. Abrams)Die siebte Episode der Star Wars-Filmreihe spielt 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des galaktischen Imperiums. Luke Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit haben sich die Überreste des Imperiums unter der Führung des Anführers Snoke (Andy Serkis) neu zur Ersten Ordnung formiert, die die Galaxis terrorisiert und die Neue Republik bekämpft. Bis 22.20, ORF 1

20.15 NATUR

Wilde Dynastien: Pumas Die Reihe stellt Wildtierfamilien vor und gibt Einblick in ihre kollektiven Überlebensstrategien. In dieser Folge: Pumas in Patagonien. Bis 21.00, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Mein Avatar und ich Wir sprechen mit dem Auto oder mit Alexa. Filmemacher Ingolf Baur fragt, was ein Roboter haben muss, damit der Mensch bereit ist, ihn als sozialen Partner zu akzeptieren. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, was KI zu leisten vermag. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Hausverkauf um einen Euro? Wenn das Haus, in das man die Ersparnisse investiert hat, abgerissen werden soll. Oder man merkt, dass es irrtümlich um einen Euro verkauft wurde. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Tyrannei der Selbstgerechten: Nur noch eine Meinung erlaubt? Zu Gast bei Michael Fleischhacker diskutieren Psychiater Raphael Bonelli, Publizistin Birgit Kelle, Soziologin und Historikerin Sandra Kostner sowie Journalist Heinz Sichrovsky. Bis 23.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Das ORF-Wirtschaftsmagazin zeigt, wie Betriebe die Inflation zur Steigerung ihrer Gewinne nutzen und was der zukunftsträchtige Energieträger Wasserstoff kann und was nicht. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Schauspielerin Katharina Straßer, Russland-Korrespondent Paul Krisai, Märchendichter Folke Tegetthoff und der Manager von Skistar Mikaela Shiffrin, Kilian Albrecht, sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.00, ORF 2

23.55 DDR-Film

Geschlossene Gesellschaft Robert und Ellen fahren mit Sohn Nicky in den Urlaub. Der Urlaub verwandelt sich in eine Prüfung ihres familiären Zusammenlebens, Konflikte brechen auf. Beklemmender Film über ein Paar am Abgrund, eine Parabel auf die DDR-Gesellschaft der Siebzigerjahre. Mit Jutta Hoffmann und Armin Mueller-Stahl. Bis 1.35, MDR