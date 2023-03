"So viele Studierende wie nie zuvor wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen oder wie sie ihr Studium mit Job und Betreuungspflichten vereinbaren können", heißt es von der Bundes-ÖH. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Ich kann mir den Luxus nicht leisten, Vollzeitstudentin zu sein", sagt Melanie. Die 23-jährige Studentin der Geschichte wohnt zwar noch bei ihren Eltern, verdient sich ihren Lebensunterhalt aber ansonsten selbst. Daher ist sie gezwungen, Beruf und Studium zeitlich unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht immer leicht und stellt sie vor Herausforderungen. Wie Melanie geht es auch vielen anderen erwerbstätigen Studierenden in Österreich.

"Noch arbeite ich nicht mehr Stunden, ich kann mir aber immer weniger leisten", sagt Melanie. Die aktuelle Teuerung belastet vor allem Menschen mit geringem oder keinem Einkommen, wozu oft auch Studierende zählen. So lag das durchschnittliche Einkommen erwerbstätiger Studierender laut der letzten großen Studierendensozialerhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS) 2019 bei rund 860 Euro im Monat.

Von Teuerung belastet

"Ich könnte mir vorstellen, dass mehr Studierende, die nicht oder nur in geringem Ausmaß erwerbstätig sind, auch wegen der Teuerung länger bei ihren Eltern wohnen bleiben", sagt IHS-Hochschulexperte Martin Unger. Eltern sind in Österreich grundsätzlich dazu verpflichtet, ihre Kinder finanziell zu unterstützen. Wenn sich das nicht ausgeht, kann Studienbeihilfe beantragt werden. Diese beträgt zwischen 335 und 923 Euro pro Monat, was deutlich unter der Armutsgefährdungsgrenze von etwa 1.300 Euro liegt.

Die Zeit des Studierens ist zwar ohnehin vielfach dadurch geprägt, dass man nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat, doch die aktuelle Teuerung reißt ein noch größeres Loch in das monatliche Budget. "In Summe erwarte ich daher schon, dass der Anteil an Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten – wie derzeit auch in der Gesamtbevölkerung – ansteigen wird", prognostiziert Unger. "Wer Glück hat, dem gleichen das die Eltern aus, sonst wird wohl mehr gearbeitet werden müssen."

Studierende, die aus Akademikerhaushalten kommen, haben es diesbezüglich leichter: Sie müssen seltener arbeiten, wie die IHS-Erhebung zeigt. Im Vergleich dazu sind Studierende, deren Eltern eine geringere formale Bildung aufweisen, häufiger und in einem höheren Ausmaße erwerbstätig.

Foto: Standard

Probleme bei Vereinbarkeit

Neben dem Studium mehr zu arbeiten ist aber nicht immer leicht, wie ein stichprobenartiger Blick in die Vorlesungsverzeichnisse der Universitäten Wien und Salzburg zeigt: Es werden kaum Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht nach 17 Uhr angeboten. "Das ist ein großes Problem für mich. Der Studienfortschritt hängt schließlich von der Absolvierung von Pflichtveranstaltungen ab", sagt Geschichte-Studentin Melanie. Die Universitäten scheinen diese zeitliche Doppelbelastung in ihrem Lehrveranstaltungsangebot kaum zu berücksichtigen, was bei vielen Studierenden zu erheblichen Schwierigkeiten durch das Nebeneinander von Beruf und Studium führt.

Zu diesem Schluss kam jüngst auch eine Befragung des Instituts Ifes, die von der Österreichischen HoschülerInnenschaft (ÖH) beauftragt wurde: Knapp die Hälfte aller erwerbstätigen Studierenden gab an, Probleme mit der zeitlichen Vereinbarkeit zu haben. Vor allem Studierende in künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Studien sehen eine eher schlechte Kompatibilität. "Studium und Arbeit zu verknüpfen, wenn man sich finanziell selbst erhalten muss, ist in meinen Augen eigentlich unmöglich. Ich fühle mich teilweise von der Uni im Stich gelassen, weil sie davon ausgeht, dass jeder ein Vollzeitstudierender ist", sagt Melanie. Sie habe zum Teil schon Lehrveranstaltungen wählen müssen, die sie kaum oder gar nicht interessiert haben, weil nur so alles zeitlich miteinander vereinbar war.

Trotz der Schwierigkeiten waren 2022 rund 62 Prozent aller Studierenden hierzulande erwerbstätig. Damit liegen die österreichischen Studierenden im europäischen Vergleich sogar im oberen Drittel.



Verbesserungen notwendig

Um berufsbegleitendes Studieren zu erleichtern, sieht Hochschulexperte Unger dennoch Aufholbedarf seitens der Universitäten. "Die berufsbegleitenden Studien an Fachhochschulen zeigen recht gut, dass eine Organisationsform, die auf Berufstätige abgestimmt ist, zielführend ist."

Als hilfreich wird die hybride Lehre wahrgenommen: Für die Mehrheit aller Studierenden mit Vollzeitberuf oder Betreuungsverpflichtungen hat sie Erleichterungen gebracht, wie aus der aktuellen ÖH-Befragung hervorgeht. Auch Blockveranstaltungen an den Wochenenden oder das häufigere Streamen sowie Aufzeichnen von Vorlesungen würden Erwerbstätige entlasten.

Mehr Wahlfreiheit gefordert

Dass viele Studierende Schwierigkeiten haben, spiegeln auch die Erfahrungen in den Anlaufstellen der ÖH wider: "Die Beratungszahlen sind 2022 und 2023 auf ein neues Hoch gekommen. So viele Studierende wie nie zuvor wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen oder wie sie ihr Studium mit Job und Betreuungspflichten vereinbaren können", heißt es von der Bundes-ÖH. Das zeige, dass die Stundenpläne an die Lebenssituation erwerbstätiger Studierender angepasst werden müssen.

Während der Corona-Pandemie wurde von den Universitäten vor allem auf Onlinelehre gesetzt, derzeit finden wieder nahezu alle Vorlesungen und Kurse vor Ort statt. Eine zentrale Forderung der Studierendenvertretung ist daher: Der Ausbau des Lehrveranstaltungsangebots, damit Studierende überall genug Wahlfreiheit haben, um selbst wählen zu können, ob sie Kurse zu Randzeiten oder online besuchen wollen.



Die Universitätenkonferenz (Uniko) sieht in Lehrveranstaltungen zu Randzeiten nicht die Lösung des Problems, sondern bringt auf STANDARD-Anfrage eine Reform des Stipendiensystems ins Spiel. Der im Herbst erfolgte Inflationsausgleich bei der Studienbeihilfe sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch noch nicht genug: Die Uniko plädiert für die Ausweitung des Stipendiensystems, damit Studierende ihr Studium rasch als Hauptstudium abschließen können und nicht auf intensive Nebenbeschäftigungen angewiesen sind.

Berufserfahrung verlangt

Allerdings scheint eine reine Studienlaufbahn am Arbeitsmarkt nicht sonderlich gefragt, wie Jobinserate nahelegen. Oft wird neben einem Studienabschluss selbst bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern Berufserfahrung verlangt. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass Studierende die Doppelbelastung trotz langjähriger Klagen auf sich nehmen, um am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein.

Als zusätzliche Bürde verstärkt aktuell die Teuerung den Ruf nach Verbesserungen. Ob Melanie ihr Erwerbsausmaß wird erhöhen müssen, wird sich demnächst zeigen. "Ich hoffe sehr, dass ich auch dann noch alles unter einen Hut bringen werde." Denn auch bei der Planung für das kommende Semester sei die Vereinbarkeit im Vordergrund gestanden. "Das ist sehr belastend für mich." (Sophie Mooseder, 6.3.2023)