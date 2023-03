Jesus, Bachmann oder Ayad Akhtar? "Europa in Szene" verschafft Gedankenfreiheit. Foto: Julia Kampichler

Autoritäre Regime kommen auch in Europa wieder zum Vorschein. Nach welchen Regeln funktionieren sie, und welche Auswirkungen haben sie auf Bürgerinnen und Bürger? Diesem Thema widmet sich einen Monat lang das Festival Europa in Szene in Wiener Neustadt, das heute, Donnerstag, mit dem Stück Audienz von Václav Havel beginnt. Darin gerät ein völlig unbescholtener Brauereiarbeiter mit seiner Unternehmensleitung in Konflikt, weil er die ihm auferlegten Bespitzelungsberichte nicht machen will.

Im Anschluss an die jeweiligen Vorstellungen geht Festivalgründerin und -leiterin Anna Maria Krassnigg im Gespräch mit Autorinnen und Autoren "Nach(t)gedanken" über das Festivalmotto Gedankenfreiheit nach, und zwar mit Peter Roessler, Theodora Bauer, Ronald Pohl, Mario Wurmitzer, Daniela Strigl, Solmaz Khorsand, Gerhard Ruiss und Margret Kreidl.

Einer der Höhepunkte des Festivals ist die Premiere einer Neuinszenierung von Friedrich Schillers Don Karlos am 10. März. Das dramatische Gedicht spielt am spanischen Königshof vor dem Hintergrund der Befreiungskämpfe der niederländischen Provinzen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der 1999 in Bratislava geborene und am Max-Reinhardt-Seminar ausgebildete Regisseur Dávid Paška inszeniert das Intrigenstück mit siebenköpfigem Cast auf der Kasemattenbühne.

Das Rahmenprogramm des Festivals ist intensiv. Eine eigene Reihe stellt bereits gehaltene Reden zur Diskussion. Gäste wie Daniel Wisser oder Helga Rabl-Stadler analysieren solche Reden von Jesus, Ayad Akhtar, Toni Morrison oder Ingeborg Bachmann. Ebenfalls zu Gast sind Jaroslav Rudiš, Jurko Prochasko, Wynfrid Kriegleder, Wolfgang Müller-Funk und Liliane Weissberg. (Margarete Affenzeller, 2.3.2023)