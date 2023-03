Die besten Serien im März; ORF-Sportchef Trost zum Abschied über Frauenfußball und Sambatänzerinnen; "Nichts, was uns passiert" über eine Vergewaltigung im Freundeskreis auf ARD; Hugo-Portisch-Preis geht an ORF-Journalist Peter Fritz

Grogu (li.) und Mando vereint: Seit Mittwoch ist die dritte Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" abrufbar. Foto: Lucasfilm Ltd.

Ranking: Warum "The Mandalorian" nur die zweitbeste "Star Wars"-Serie ist – Die dritte Staffel des Space-Western führt Mando und "Baby Yoda" ab Mittwoch zurück zum Ursprung. Das macht Spaß, die Revolution im "Star Wars"-Universum besorgt jedoch ein anderer

ORF-Sportchef Trost geht in Pension: "Die Sambatänzerinnen hätten wir uns sparen können" – Hans Peter Trost zieht nach 14 Jahren an der Spitze des ORF-Sports Bilanz über den Status Quo des Frauenfußballs, Sportrechte und die WM in Katar

Die besten Serien im März: "The Mandalorian", "Succession", "Ted Lasso" – Die vierte Staffel von "Succession" kommt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Es ist die letzte. Dazu warten viel Mystery und glücklicherweise einiges zum Lachen

"Ich bin kein Opfer": ARD-Film "Nichts, was uns passiert" über eine Vergewaltigung im Freundeskreis – Sie sagt Nein, er spricht von einvernehmlichem Sex – Sehenswerte Verfilmung von Bettina Wilperts Roman ist am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD

TV-Tagebuch: ORF-Diskussion zur Landtagswahl in Kärnten mit Gegenwind gegen Rückenwind –Titelverteidiger Peter Kaiser bleibt nichts erspart. Er wird gleich mit den SPÖ-Problemen im Bund konfrontiert, also der Debatte über Pamela Rendi-Wagner

Auszeichnung: Erster Hugo-Portisch-Preis geht an ORF-Journalist Peter Fritz – ORF-Generaldirektor Weißmann: "Liefert stets Glaubwürdigkeit und Orientierung" – Preise in Subkategorien an Tatjana Mischke und Benjamin Hindrichs

"Selbstausschaltung des Parlaments": SPÖ-Kritik an ORF-Formulierung – Deutsch: "Ungeheuerlich, dass der ORF die Propaganda der Dollfuß-Diktatur übernimmt" – ORF entschuldigt sich: "Falsche Formulierung in der Aussendung"

Nationalrat: FPÖ "dringlich" gegen ORF-Haushaltsabgabe statt GIS-Gebühr – Medienministerin Raab verteidigt ihre ORF-Pläne: Der Sparkurs sei die Grundlage dafür, dass es für die Menschen einen "ORF-Rabatt" gebe

TV-Quoten: ORF bei Marktanteilen im Februar mit leichtem Minus, ATV legte zu, Puls 4 verliert – ORF 3 sicherte sich mit 3,4 Prozent Marktanteil den bisher besten Monatswert

Deutschland: Axel Springer kündigt Stellenabbau bei "Bild" und "Welt" an –Döpfner: "In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben

Neue Schalko-Serie: Joel Basman spielt Franz Kafka – Drehstart für sechsteilige Miniserie "Kafka"Drehbücher schrieb Daniel Kehlmann gemeinsam mit Regisseur David Schalko – Ausstrahlung im Frühjahr 2024 im ORF und in der ARD geplant

Switchlist: Faltenfrei, Was uns am Leben hält, Russland – Alltag im Krieg, Bauernhof statt Seniorenheim, Dok 1: Wahnsinn à la Carte – die extreme Welt der Spitzenköche, Flimmit-Werkstattgespräche mit Verena Altenberger, Terra Mater: Der Kolibri-Effekt – TV-Hinweise für heute Abend.

