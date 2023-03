Vanessa Herzog, Sportlerin des Jahres 2019, ist in Österreich der Maßstab. Bei der WM in Heerenveen will sie über ihre Paradedisziplin 500 Meter um Medaillen mitlaufen

Stillstand ist nichts für Vanessa Herzog. Foto: IMAGO/Ernst Wukits

Es sind die nahezu perfekten Zutaten für ein sportliches Spektakel: spiegelglattes, blankes Eis, rasiermesserscharfe Kufen, ein hautenger, aerodynamischer Anzug, ein Kontrahent oder eine Kontrahentin, ein Rundkurs, kein Schnickschnack, nur die Frage, die dem Sport seit jeher zugrunde liegt: Wer ist schneller?

Wenn am Donnerstag der Startschuss für die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft in der Eishalle im niederländischen Heerenveen fällt, liegen die Hoffnungen aus österreichischer Sicht auf Vanessa Herzog. Wieder einmal. Oder noch immer. Auf jeden Fall immer wieder. Herzog ist seit Jahren Österreichs beste Eisschnellläuferin. Und sie ist damit allein auf weiter Flur. Neben der 27-Jährigen ist weit und breit niemand, vor ihr ist man auf der Suche, hinter ihr liegt zumindest Emese Hunyady. Die gebürtige Ungarin holte 1994 über 1500 Meter in Lillehammer für Österreich Olympiagold (und -silber über 3000 Meter) und hievte ihre Sportart hierzulande in die öffentliche Wahrnehmung. Es sollte beim Aufblitzen bleiben, von einem Boom zu sprechen wäre vermessen.

Ist es besonders einsam an der Spitze, wenn es gar keine Breite gibt? Herzog weiß sich zu helfen: "Ich bin Teil einer internationalen Trainingsgruppe, wir helfen uns gegenseitig", sagt die Tirolerin dem STANDARD. Die Heeressportlerin ist ein Ausnahmetalent, sie hält alle österreichischen Jugendrekorde. Aufs Eis wurde sie im Alter von fünf Jahren vom Opa geführt. Seither ist es ein Leben im Sport und für den Sport. Die Jahre sind durchgetaktet: "Nach der Saison habe ich drei Wochen Urlaub, dann geht es schon auf die Straße. Und bald wieder in die Vorbereitung auf die nächste Saison." Im Sommer ist Eis nicht nur in Österreich ein rares Gut, Herzog stellt sich also auf Rollen und fährt Inline-Speedskating-Wettbewerbe, die sie in Zukunft "etwas reduzieren" will.

Vanessa Herzog im Element, das ihr Leben bestimmt. Die Eisschnellläuferin hat ihre Verletzungen überwunden und feierte kurz vor der WM einen Weltcupsieg über ihre Paradedistanz 500 Meter.

Herzog ist eine Besessene, eine Getriebene im besten Sinne des Wortes, sie hat ihr Leben der Bewegung verschrieben. Die Ruhephasen sind kurz. Das liegt aber nicht nur am Dasein im Spitzensport: "Wenn ich zu lange nichts mache, will ich schon auf den nächsten Berg gehen oder in die Natur. Ein Bürojob wäre nichts für mich", sagt sie.

Das hat auch seinen Preis: Die 1,75 Meter große Athletin hat bereits zwei Bandscheibenvorfälle überwunden, im Sommer 2021 konnte sie kaum mehr gehen. Sie startete dennoch bei den Olympischen Spielen in Peking. Und wurde über ihre Paradedistanz 500 Meter Vierte. Sieben Hundertstel fehlten auf Bronze. In Pyeongchang 2018 waren es 17 Hundertstel. "Eigentlich bin ich zufrieden, der vierte Platz ist halt scheiße", sagte sie nach der verpassten Medaille 2022.

So bitter es bei den Olympischen Spielen lief, so gut lief es für Herzog bei Weltmeisterschaften. 2019 wurde sie in Inzell Weltmeisterin über 500 Meter und holte Silber beim 1000-Meter-Rennen. Der WM-Titel war freilich "das Highlight meiner Karriere". Im selben Jahr wurde sie zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt. Gut, dass in Heerenveen Weltmeisterschaften stattfinden.

Nonplusultra Niederlande

In den Niederlanden ist der Wettkampf auf dem Eis Kulturgut, die Nation ist das Nonplusultra im Eisschnelllauf. Dementsprechend stark ist der Konkurrenzkampf – und auch die Auslese. Herzog, die mit ihrem Trainer, Manager und Ehemann Thomas schon seit über einer Woche vor Ort ist, hat das am eigenen Leib erfahren: Bis 2021 trainierte sie zwei Jahre im niederländischen Profiteam Reggeborgh mit der Crème de la Crème des Eisschnelllaufsports. Das Experiment scheiterte: "Man fühlt sich als Ausländerin ausgeschlossen und wird hinten angereiht. Ich bin aber auch nicht gut gefahren", erinnert sie sich heute an die Zeit. Der Druck sei bedeutend größer, die interne Qualifikation beinhart.

Aber belebt Konkurrenz das Geschäft nicht? "Ich bin eigentlich ganz froh, dass es in Österreich nicht so harte Qualifikationsbedingungen gibt. Man kann in den Niederlanden auch gut fahren, und dann schafft man es trotzdem nicht ins Team." Dass der Sport in Österreich brachliegt, rührt vor allem aus der mangelnden Infrastruktur. Der Nabel des Landes ist in Tirol, Nachwuchssportler zieht es fast zwangsläufig in den Westen.

Die Saison läuft für Herzog bislang gut. Ein Ausrufezeichen setzte sie im Februar im polnischen Tomaszów Mazowiecki, wo sie das Weltcuprennen über 500 Meter gewinnen konnte. Über diese Distanz will sie bei der WM auch um die Medaillen mitfahren. Über 1000 Meter ist das Ziel ein Platz unter den besten acht. Der 1500-Meter-Bewerb ist der "Spaß zum Abschluss". (Andreas Hagenauer, 2.3.2023)