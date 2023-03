Pinkelnig als beste auf Platz sechs – Gold an Kanadierin Loutitt, Silber an Titelverteidigerin Lundby aus Norwegen, Bronze an Deutsche Althaus

In dieser Galerie: 2 Bilder Eva Pinkelnig sprang auf der Großschanze an den Medaillen vorbei. Foto: AP/Darko Bandic Alexandria Loutitt hat unerwartet Gold geholt. Foto: EPA/ANTONIO BAT

Planica – Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat als Sechste von der Großschanze ihre dritte Medaille bei der WM in Planica deutlich verpasst. Der Normalschanzen-Zweiten fehlten am Mittwoch acht Punkte auf die Podestränge. Während die Mitfavoritin leer ausging, feierte Alexandria Loutitt einen Überraschungserfolg. Die 19-jährige Kanadierin gewann klar vor Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR) und holte das erste Sprung-Gold für ihr Land in der WM-Geschichte.

Bronze ging an die in Planica dreimal vergoldete Deutsche Katharina Althaus. Zweitbeste Österreicherin zum Abschluss der Frauen-Bewerbe auf den Schanzen war Chiara Kreuzer auf Rang neun. Sara Marita Kramer wurde Zwölfte, Julia Mühlbacher 18.

Der erste Durchgang bot mit drehendem Wind große Weitenunterschiede inklusive vieler Kompensationspunkte. Lundby (139,5/133) hatte dabei nicht nur viel Wetterglück, zudem blieb ihr Griff mit einer Hand in den Schnee bei überlegener Höchstweite von den meisten Punkterichtern unbemerkt. Im Finale übertrumpfte Loutitt (134,5 m/136,5) die ex aequo mit ihr führende Norwegerin noch deutlich und triumphierte über zehn Punkte vor der Weltmeisterin von 2021.

Loutitt mit Österreichbezug

"Ich habe mir das gewünscht, aber wenn es passiert, ist es phänomenal. Das fühlt sich sehr schön an", jubelte Loutitt. Mit der unlängst auch zu Junioren-WM-Gold gesprungenen Kanadierin freuten sich besonders ihr Freund und ÖSV-Skispringer Daniel Tschofenig sowie ihr Kärntner Trainer Janko Zwitter. Eine große Sensation ist Loutitts Titel nicht, hatte sie doch in der gesamten Saison bereits mehrfach geglänzt und im Jänner ihren ersten Weltcuperfolg gefeiert.

Die sechsfache Saisonsiegerin Pinkelnig (121/123) lag vor dem Finale noch in Reichweite der Medaillen, konnte sich aber nicht mehr verbessern. Kreuzer (122,5/126) schaffte im zweiten Durchgang hingegen einen Sprung um fünf Positionen nach vorne. "Ich bin happy, dass es nochmal ein so gutes Ende genommen hat", erklärte die Salzburgerin. Ihre Einzelergebnisse seien insgesamt nicht berauschend, mit Team-Silber gehe sie aber mit einem lachenden Gesicht aus der WM.

Erwartbares von Kramer

Die im bisherigen Saisonverlauf mit Problemen kämpfende Weltcup-Titelverteidigerin Kramer (126,5/122,5) nutzte zunächst den für sie günstigen Wind. In der Entscheidung rutschte die Salzburgerin jedoch vom siebenten auf den zwölften Rang zurück. "Es waren gute Dinge dabei, die nehme ich mit, aber schlussendlich ist es zu wenig", sagte Kramer. Die WM sei für sie leider nicht wie erhofft verlaufen, ergänzte die ehemalige Seriensiegerin.

Der leicht am Schienbein verletzten Mühlbacher (109,5/119,5) gelang ebenfalls kein Spitzenplatz. "Der Wettkampf war schwer in Ordnung", sagte die 18-Jährige, die in der Flugphase noch Verbesserungsmöglichkeiten ortete und von vielen wertvollen Erfahrungen bei ihrer ersten WM sprach. (APA, red, 1.3.2023)

Ergebnisse des Skisprung-Großschanzenbewerbs der Frauen bei der Nordischen Ski-WM in Planica am Mittwoch:

1. Alexandria Loutitt (CAN) 264,4 Punkte (134,5 m/136,5 m)

2. Maren Lundby (NOR) 254,0 (139,5/133)

3. Katharina Althaus (GER) 245,9 (120,5/128)

4. Nozomi Maruyama (JPN) 242,9 (129/125,5)

5. Anna Odine Ström (NOR) 240,9 (121,0/122,5)

6. Eva Pinkelnig (AUT) 237,9 (121/123)

Weiter:

9. Chiara Kreuzer (AUT) 228,7 (122,5/126)

12. Sara Marita Kramer (AUT) 224,0 (126,5/122,5)

18. Julia Mühlbacher (AUT) 205,2 (109,5/119,5)