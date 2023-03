Pinkelnig als beste auf Platz sechs – Gold an Kanadierin Loutitt, Silber an Titelverteidigerin Lundby aus Norwegen, Bronze an Deutsche Althaus

In dieser Galerie: 2 Bilder Eva Pinkelnig sprang auf der Großschanze an den Medaillen vorbei. Foto: AP/Darko Bandic Alexandria Loutitt hat unerwartet Gold geholt. Foto: EPA/ANTONIO BAT

Planica – Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat als Sechste von der Großschanze ihre dritte Medaille bei der Nordischen WM in Planica deutlich verpasst. Der Normalschanzen-Zweiten fehlten am Mittwoch acht Punkte auf die Podestränge. Während die Mitfavoritin leer ausging, feierte Alexandria Loutitt einen Überraschungserfolg. Die Kanadierin gewann klar vor Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR). Bronze ging an die bisher in Planica dreimal vergoldete Deutsche Katharina Althaus.

Zweitbeste Österreicherin zum Abschluss der Frauen-Bewerbe auf den Schanzen war Chiara Kreuzer auf Rang neun. Sara Marita Kramer wurde Zwölfte, Julia Mühlbacher 18. (APA, 1.3.2023)

Ergebnisse des Skisprung-Großschanzenbewerbs der Frauen bei der Nordischen Ski-WM in Planica am Mittwoch:

1. Alexandria Loutitt (CAN) 264,4 Punkte (134,5 m/136,5 m)

2. Maren Lundby (NOR) 254,0 (139,5/133)

3. Katharina Althaus (GER) 245,9 (120,5/128)

4. Nozomi Maruyama (JPN) 242,9 (129/125,5)

5. Anna Odine Ström (NOR) 240,9 (121,0/122,5)

6. Eva Pinkelnig (AUT) 237,9 (121/123)

Weiter:

9. Chiara Kreuzer (AUT) 228,7 (122,5/126)

12. Sara Marita Kramer (AUT) 224,0 (126,5/122,5)

18. Julia Mühlbacher (AUT) 205,2 (109,5/119,5)