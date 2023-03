Ein Jahr nach Ausbruch des Krieges besuchen 13.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler Österreichs Schulen. Was hat sich seither getan? Rückkehr in eine Wiener Schule, die für viele das erste Auffangbecken war

Acht Stunden pro Woche gibt es nun Deutschförderung mit Ukrainisch- und Deutschlehrerin Elina Pivovarcsuk, sonst sind die Kinder in Regelklassen untergebracht. Foto: Regine Hendrich

Die Volksschule Kleistgasse im dritten Wiener Bezirk macht vor, wie man den Fasching länger feiern kann: Rote und violette Papierhüte, üppige Faschingsgirlanden baumeln von den Decken. Was Kinder im Fasching machen, fragt die Deutsch- und Ukrainischlehrerin Elina Pivovarcsuk im dritten Stock und zeigt aufs Arbeitsblatt. "Kekse backen", liest ein Junge vor, ehe er den blauen Farbstift ansetzt. "Das passt niiiicht", stupst ihn sein Sitznachbar. Die sechs Kinder sind sich einig: Gebacken wird zu Weihnachten.

Pivovarcsuk hat seit März 2022 alle Hände voll zu tun. Auch an diesem Tag, während des Gesprächs. "Die Schüler haben schon so viel gelernt", sagt die 36-Jährige, während sie Schulhefte im Sekundentakt durchblättert und Hakerln neben die Namen setzt. Als DER STANDARD sie vor einem Jahr das erste Mal besuchte, war für die seit 2014 in Wien lebende Ukrainerin, die Kinder im Schulgang "Eliiina" rufen, alles neu. Ihre Eltern waren gerade aus der Ukraine zu ihr geflohen, und Pivovarcsuk fand sich mit einer pensionierten Deutschlehrerin im Musikraum der Volksschule wieder.

Die Fastenzeit interessiert die Volksschule Kleistgasse nicht – hier geht der Fasching länger. Foto: Regine Hendrich

Quasi von heute auf morgen wurde hier eine Neu-in-Wien-Klasse eröffnet, ein schulisches Auffangbecken für geflüchtete Kinder. In Wien gab es zuletzt 62 dieser Klassen. Für die Direktorin war die erste Woche rückblickend "wie in Trance". Pivovarcsuk sagte damals: "Wir müssen stark und positiv sein." Groß war die Hoffnung, dass der Krieg bald aufhören würde.

Provisorium wird Alltag

Er hörte nicht auf. Und so wurde aus einem Ausnahmezustand so etwas wie Schulalltag. Nicht nur in der Wiener Kleistgasse, sondern in ganz Österreich: 13.000 ukrainische Kinder drücken ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hierzulande die Schulbank. Knapp 5700 Kinder besuchen eine Volksschule, 5400 eine Mittelschule oder AHS-Unterstufe und rund 2000 weiterführende Schulen. "Ausgehend von damaligen Einschätzungen ist das Schuljahr ruhiger und stabiler gelaufen, als ursprünglich zu erwarten war", lautet das vorläufige Resümee des Bildungsministeriums.

Zu tun dürfte es auch damit haben, dass die Ankünfte geflüchteter Kinder seit dem Sommer 2022 relativ stabil geblieben sind. Damals rechnete Minister Martin Polaschek mittelfristig mit 50.000 Schulkindern, für die es im hiesigen Schulsystem noch Platz bräuchte. Bis Jänner kamen 1500 Kinder dazu. "Die Lage ist aktuell gut unter Kontrolle", schreibt das Ministerium. Wie aber geht es den Lehrkräften, wie den ukrainischen Kindern im neuen Alltag in Österreich?

Das STANDARD-Videoteam war auch zu Besuch in der Klasse. DER STANDARD

Ende der Ukraine-Klasse

In der VS Kleistgasse hat sich in einem Jahr viel verändert: Im Musikzimmer wird wieder musiziert; neue Kinder kamen, andere gingen, manche zurück in die Ukraine. Und die Neu-in-Wien-Klassen gibt es in der damaligen Form nicht mehr; sie laufen gerade aus. Die Kinder werden nun in Regelklassen mit Gleichaltrigen unterrichtet. Acht Stunden pro Woche erhalten sie zusätzlich Deutschförderung von Pivovarcsuk, die jetzt allein die Deutschstunden abhält. Für sie bedeutet das nun jede Stunde: einsammeln. In den Pausen holt sie vereinzelt Kinder aus den Klassen in ihr bunt eingerichtetes, kleines Zimmer.

Was sich sprachlich seit März 2022 getan hat, kommt hier zum Vorschein. "Deutsch gefällt mir wirklich gut", sagt die kleine Viktoria. In ihrer Hand hält sie eine Stoffpuppe, die einen blau-gelben Blumenkranz trägt. "Das ist mein Glücksbringer." Diesen habe sie zu Hause in der Ukraine selbst gebastelt, erzählt sie. Was die Deutschkenntnisse anbelangt, steht für ihre Lehrerin Pivovarcsuk fest: "Sie lernen viel schneller, seit sie in der Regelklasse sind und mit anderen Deutsch reden müssen, um sich zu verständigen."

Die Neunjährigen in der Klasse pauken nicht nur Deutsch, auch der Unterricht an ihrer alten Schule in der Ukraine geht für sie weiter. Foto: Regine Hendrich

Dieser reibungslose Ablauf und die Unterstützung, die Pivovarcsuk laut eigenen Angaben von der Schule erfährt, ist in der Praxis in Österreich eher die Ausnahme. Zumindest deutet darauf eine erst kürzlich erschienene österreichweite Befragung von 318 Lehrkräften hin: Drei Viertel der Lehrenden gaben dort an, bei der Integration der ukrainischen Kinder nicht ausreichend unterstützt zu werden. Ebenso viele sind der Meinung, dass Österreich die Herausforderung, ukrainische Kinder zu integrieren, bisher nicht gut gemeistert habe. Personal, Unterrichtsmaterialien, psychologische Hilfe – all das würde fehlen.

Ukrainische Vollzeit-Schulkinder

Dass die Integration den meisten Mühe bereitet, dürfte aber auch noch an etwas anderem liegen. Denn für die sechs Kinder hier in der Kleistgasse und etliche weitere in Österreich endet der Schultag nicht zur gewohnten Zeit. Auf die Frage, wer noch Aufgaben von der ukrainischen Schule bekommt, gehen die Hände in der Kleingruppe sofort nach oben. "An unserer Schule machen alle parallel zur österreichischen auch die ukrainische Schule", sagt Pivovarcsuk. Bis vier hätten sie Unterricht, dann würden die Hausaufgaben folgen. "Es gibt schon Kinder, die überfordert sind, für viele ist es aber mittlerweile normal."



Eine Doppelbelastung, die von offizieller Seite vorgegeben ist oder für die sich Kinder beziehungsweise deren Eltern aus freien Stücken entscheiden? Das Ministerium hat dazu keine Informationen, das "Phänomen wird von Schule zu Schule anders gehandhabt", heißt es. Auch die ukrainische Botschaft und das ukrainische Bildungsministerium ließen STANDARD-Anfragen dazu unbeantwortet.

Drei Schulen jonglieren

Wie stressig der Alltag in diesem Schulspagat jedoch sein kann, erzählt die 16-jährige Iryna (Name von der Redaktion geändert). Bis vor kurzem besuchte sie drei Schulen, eine Meidlinger AHS, online ihr Gymnasium in Uschgorod und die ukrainische Samstagsschule. Treibende Kraft dahinter sei ihre Mutter gewesen. "Nach ein paar Monaten wurde mir das aber zu viel", erzählt sie. Die Samstagsschule flog.

Weniger lernt sie aktuell nicht: "In der Ukraine bereiten wir uns schon auf die Matura vor." Bis zum Abend sei sie mit Mathe und Ukrainisch eingedeckt. Die Schule in Meidling gefalle ihr besser, auch wenn es noch schwer sei, Anschluss zu finden. "Ich fühle mich immer noch wie die Fremde in der Klasse", sagt sie. Eine Mitschülerin helfe ihr jetzt beim Deutschlernen, "dann wird es hoffentlich besser". In Wien möchte Iryna aber jedenfalls bleiben, um zu studieren. Was ihr Wunsch wäre? "Das überlege ich mir, sobald ich Zeit habe", sagt sie und lacht. (Elisa Tomaselli, 2.3.2023)