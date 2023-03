Wenn Wiens Vizebürgermeister an seine Schulzeit zurückdenkt, dann erzählt Christoph Wiederkehr von Bienen. Ein außerschulischer Ausflug, der den Neos-Politiker auch heute noch strahlen lässt. Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler in Wien kämen in den Genuss dieser externen Workshops. Oft fehle das Geld, erzählt er vor Journalistinnen. Mit dem Projekt "Wiener Bildungschancen", das die Stadt gemeinsam mit Wienextra aufgezogen hat, sollen solche Ausflüge, aber auch interaktive Workshops von externen Personen an allen Schulen möglich werden. Möglich sei dabei fast alles – nur kein Frontalunterricht, in dem die Kinder und Jugendlichen berieselt werden.

Alles, nur kein langweiliger Frontalunterricht – das ist das Ziel eines neuen Projekts der Stadt Wien. Foto: APA/dpa/Philipp von Ditfurth

Vier Millionen Euro stellt die Stadt dafür für das kommende Schuljahr zur Verfügung – rund 700 Euro sind das für jede der knapp 6.000 Schulklassen. Die Abrechnung funktioniert über Wienextra, dort können die Schulen die Angebote von Vereinen, NGOs und einzelnen Fachleuten unkompliziert buchen. Wiederkehr will damit einen "innovativen Weg" für mehr "Chancengerechtigkeit" schaffen. Denn aktuell hätten die Schulen kein Budget für solche Angebote, weshalb die Eltern die Kosten übernehmen müssten. Und hier könnten gerade finanziell schwächere Familien das Geld nicht aufbringen. Elternvereine, die zur Not einspringen, gebe es nicht an jeder Schule. Bei manchen Schulen werde seit geraumer Zeit händeringend nach Eltern gesucht, die dieser Tätigkeit nachgehen wollen – ohne Erfolg.

Zwei Workshops pro Klasse

Mit dem Projekt, für das sich Vereine und Co ab April bewerben dürfen und das ab Herbst in den Schulalltag einzieht, können rund zwei Veranstaltungen pro Klasse finanziert werden, rechnet Vucko Schüchner von Wienextra vor. Nach dem ersten Jahr werde evaluiert, wie das Projekt angekommen ist. Die Schulen erhalten jedoch das Gesamtbudget für all ihre Klassen. Statt einzelner Workshops könne aber auch ein langfristiges klassenübergreifendes Projekt wie eine Theatergruppe, die am Ende eine Aufführung hat, stehen, meint der Bildungsstadtrat. Wiederkehr rechnet allerdings nicht damit, dass im ersten Jahr bereits das gesamte Budget aufgebraucht wird. Denn jede Maßnahme brauche Zeit, um sich zu etablieren.

Die Bandbreite, die sich Wiederkehr bei den Workshops vorstellen kann, ist groß: Sie reicht von interaktiven Museumsführungen über Besuche von Bienenzüchtern bis hin zu vertiefenden Sexualkunde-Workshops an den Schulen – denn wenn man eines als Jugendlicher nicht wolle, dann sei es, mit den Lehrern darüber zu reden.

Wichtig ist der Stadt zudem vor allem eines: der Kinderschutz. So müssen die Anbieter bestimmte Kriterien erfüllen, Expertinnen und Experten würden zudem die Angebote checken. Konzipiert wurden die "Wiener Bildungschancen" gemeinsam mit rund 280 Schulen. Bei einer Umfrage gaben die meisten an, keine Workshops anzubieten, weil das Geld fehle und der organisatorische Aufwand zu groß sei. (Oona Kroisleitner, 2.3.2023)