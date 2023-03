Carina Wenninger lässt ihre Zukunft offen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Österreichs Fußball-Nationalteamspielerin Carina Wenninger verlässt Vizemeister Bayern München nach 15 Jahren. Die seit Sommer 2022 an die AS Rom ausgeliehene Innenverteidigerin werde nach dieser Saison "auf eigenen Wunsch" nicht nach München zurückkehren, teilte der Klub am Donnerstag mit.

Die 32-Jährige war 2008 zu den Bayern gekommen und absolvierte seitdem 303 Pflichtspiele. In dieser Zeit gewann Wenninger mit den Münchnerinnen drei Meistertitel (2015, 2016, 2021) und 2012 den DFB-Pokal. (sid, 2.3.2023)