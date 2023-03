Teakholz aus Myanmar wird auch "König der Hölzer" genannt – steht jedoch häufig in Verbindung mit Abholzung und Menschenrechtsverletzungen. Foto: REUTERS / Soe Zeya Tun

Sommer 2021: Wenige Monate sind vergangen, seit die Militärjunta in Myanmar die Macht ergriffen hatte, ihre prodemokratischen Widersacher hatte einsperren lassen und ein großer Teil der Welt Sanktionen gegen das Regime verhängt hatte. Nichts davon hinderte ein etabliertes US-Holzunternehmen daran, Tropenholz aus Myanmar zu kaufen – noch dazu von einem Unternehmen mit Verbindungen zur Militärjunta.

Das US-Unternehmen J. Gibson McIlvain Co., das bereits das Weiße Haus sowie das Stadion der New York Yankees mit Holz beliefert hatte, kaufte Teakholzplatten im Wert von rund 100.000 Dollar von der Tochtergesellschaft Win Enterprise Ltd. Das belegen Unterlagen der Steuerbehörde Myanmars, die dem International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) und seinen Medienpartnern vorliegen – darunter in Österreich der STANDARD-Partner Paper Trail Media, "Profil" und ORF. Geteilt wurden die erwähnten Dokumente mit dem ICIJ von der NGO Justice for Myanmar, dem britischen Medium "Finance Uncovered" und der Datentransparenzorganisation Distributed Denial of Secrets.

Diese Unterlagen zeigen auch: J. Gibson McIlvain war mit seinem Einkauf nicht allein. Unternehmen aus zehn Ländern kauften begehrtes Teakholz aus Myanmar nach dem Putsch der Militärjunta. Sie haben ihre Sitze in Finnland, Frankreich, Italien, Indien, den Niederlanden, Neuseeland, Polen, Taiwan, der Türkei und in den USA. Sie alle waren zum Zeitpunkt des Einkaufs zertifiziert.

Foto: Der Standard

Mit FSC-Stempel

Natürliches Teakholz aus Myanmar ist langlebig, edel und heizt sich bei hoher Temperatur nur langsam auf. Und ist damit besonders bei Herstellern von Luxusyachten und teuren Möbeln beliebt – sie zahlen hohe Summen für das Holz, das auch den Spitznamen "König der Hölzer" trägt. Für das Regime sei es eine wichtige Einnahmequelle, betont etwa das US-Finanzministerium. Das Regime unterdrücke die Pro-Demokratie-Proteste im Land gewaltsam und sei für die anhaltenden tödlichen Angriffe auf die Bevölkerung Myanmars verantwortlich, einschließlich der Tötung von Kindern. Zahlreiche Medienberichte dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen, die für die Gewinnung von Teak in Kauf genommen wurden.

Während das 220 Jahre alte US-Unternehmen J. Gibson McIlvain Yachtendecks mit Teak aus Myanmar bestückte, war auf seiner Website ein Logo zu sehen: jenes des Forest Stewardship Council (FSC). Die internationale Organisation mit Sitz in Bonn ist einer der Marktführer in der freiwilligen und kostenpflichtigen Zertifizierungsindustrie. Ihre Labels attestieren Unternehmen, dass ihre Produkte nicht zu Kahlschlägen, illegaler Abholzung oder Menschenrechtsverletzungen führten.



Auf einer Lichtung im Norden Myanmars, auf der einmal dichter Urwald wuchs, legen Umweltaktivisten Teak-Stämme frei, die illegal gerodet wurden. Foto: AP / Gemunu Amarasinghe

Weder FSC noch das Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zertifizieren seit dem Putsch 2021 Teakholz aus Myanmar. Es gibt allerdings einen anderen Zertifizierer, der sehr wohl in Myanmar aktiv blieb: Double Helix Tracking Technologies. Der Anbieter mit Sitz in Singapur hilft Klienten, darzustellen, dass ihr Teak-Holz-Bezug gesetzeskonform ist.

Darren Thomas, der Geschäftsführer von Double Helix, erklärte gegenüber ICIJ, die Zahl der Klienten für Holz aus Myanmar sei seit 2021 gesunken. Sein Unternehmen konzentriere sich heute darauf, festzustellen, ob Holz vor der Erlassung der Sanktionen geschlägert wurde – und damit nicht mit der Junta in Verbindung stehe. Eine Expertengruppe der EU kam bereits 2017 zum Schluss, dass keiner der Nachweise für legalen Holzeinschlag in Myanmar ausreichend sei, um die Auflagen der EU-Holzhandelsverordnung für den Import zu erfüllen.



Abholzung geht weiter

Die Nachverfolgung von Holz sei in Myanmar fast unmöglich, erklärt Win Myo Thu, ein Umweltschützer und Forstexperte aus Myanmar, der die gestürzte demokratische Regierung als Forstberater unterstützte. Er stelle "riesige Unstimmigkeiten" zwischen den offiziellen Daten und der Realität vor Ort fest. "Die Ausbeutung der Wälder findet immer noch in Gebieten statt, in denen es mehr hochwertige Holzarten wie Teak gibt." Seit 2001 hat Myanmar eine Waldfläche so groß wie die Schweiz verloren. Die Profite, die das dort gewonnene Teak bringt, nutze das Militärregime, um die demokratischen Kräfte zu unterdrücken, so Win Myao Thu.

In einem Bericht von 2022 schreibt die Militärjunta Myanmars, sie habe mit dem Export von Holzprodukten in weniger als einem Jahr über 106 Millionen US-Dollar eingenommen. Laut EU und Uno haben Unternehmen aus Europa und den USA im Jahr 2022 Holzprodukte aus Myanmar im Wert von über 47 Millionen importiert.

Wegen seiner Härte und Wetterbeständigkeit landet Teakholz häufig auch den Decks von Luxusyachten – wie hier auf einer Yacht des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Foto: AP / Risto Bozovic

In Europa gibt es einen Hub für den Teak-Handel: Italien. Italienische Yachtdeck-Hersteller und Holzhändler importieren das Tropenholz weiterhin via Zwischenhändler und exportieren es dann weiter an Klienten in anderen EU-Staaten.

So zeigen die geleakten Dokumente von Myanmars Steuerbehörde, dass der italienische Holzproduzent Comilegno Srl. in den vergangenen beiden Jahren über 80 Tonnen Teak von Win Enterprise gekauft hatte. Trotz dieser Käufe erhielt Comilegno mit Sitz im Norden Italiens im Ort Teor eine FSC-Zertifizierung für einige seiner Teak-Produkte. Der italienische Prüfer CSQA hatte grünes Licht gegeben.

Weiter in die Niederlande

Comilegno-Geschäftsführerin Fabrizia Comisso antwortete dem ICIJ, das zertifizierte Teakholz stamme nicht aus Myanmar, sondern aus "anderen Ländern". Genauere Angaben machte sie nicht. Ein FSC-Sprecher ließ in der Zwischenzeit wissen, dass die Organisation "bisher keine konkreten Beweise darauf habe, dass Comilegno Slr. Teak aus Myanmar" importiere.

Dokumente, die der niederländische ICIJ-Medienpartner NRC erhielt, zeigen aber genau das: Comilegno erhielt im April 2022 eine weitere Schiffsladung von Win Enterprise aus Myanmar. Kurz darauf verkaufte das italienische Unternehmen Teak an einen niederländischen Betrieb – der ebenfalls Holz für Yachten vertreibt.

Win Enterprise erklärte gegenüber dem ICIJ, dass das Unternehmen "Teakholz in Übereinstimmung mit der EU-Holzverordnung nach Europa verkauft" habe. Und Comisso antwortete, das Unternehmen kaufe kein Teakholz aus Myanmar mehr und habe auch früher nur Teakholz gekauft, das vor der Verhängung der Sanktionen geerntet wurde. Außerdem sei Win Enterprise ein privates Unternehmen "ohne Verbindungen zur Regierung".

"Einschätzungen der EU sind nur Empfehlungen"

Ein Oberstleutnant der italienischen Forstbehörde, Claudio Marrucci, versicherte in einem Interview mit dem italienischen ICIJ-Medienpartner Irpi Media, die Behörden hätten die Zahl der Kontrollen bei lokalen Importeuren drastisch erhöht. Sie sollen sicherstellen, dass importiertes Teakholz aus Myanmar geschlagen worden war, bevor im Juni 2021 die EU-Sanktionen gegen den staatlichen Holzmonopolisten Myanmars erlassen wurden. Dazu würden "tausende Seiten" durchforstet.

Allerdings würden einige Fälle nicht strafrechtlich verfolgt, räumt Marrucci ein: Verstöße gegen das Holzgesetz würden als weniger schwerwiegend gelten als andere Straftaten. Es handle sich zwar um ein Verbrechen, aber es werde als so schwerwiegend angesehen wie "das Töten von Vögeln", wie er es ausdrückt.



Trotz Sanktionen vieler Länder gegen die Militärjunta Myanmars geht der Handel weiter – und füllt wahrscheinlich die Kassen des Regimes. Foto: REUTERS / Soe Zeya Tun

Damit geht Italien sehr viel lascher mit den Importen um, als von der EU vorgesehen ist. So erklärte zwar ein EU-Expertengremium bereits 2017, die Zertifizierung von Teakholz aus Myanmar sei ungültig – zu undurchsichtig sei die dortige Holzindustrie. Doch für die Mitgliedsstaaten sei diese Entscheidung nicht bindend, so Marucci. "Die Einschätzungen der EU sind nur Empfehlungen."

Italien erlaubt die Einfuhr von Teakholz also weiter, wenn dieses laut Lieferscheinen in der Zeit vor den Sanktionen geerntet wurde. Das Holz sei eben wichtig für die italienische Bootsindustrie, erklärt der Oberstleutnant.



Wie verlässlich diese Lieferscheine aber sind, ist fraglich. So findet sich in den Dokumenten, die die niederländische Zeitung "NRC" erhielt, eine Rechnung von Comilegno aus dem April 2022. Dort heißt es, das Unternehmen habe "eine Sorgfaltspflichtregelung mit den erforderlichen Verfahren eingeführt". Dazu beruft sie sich auf einen Liefernachweis, der besagt, das Teakholz sei im Norden Myanmars vom staatlichen Holzproduzenten oder einem Subunternehmen geschlagen und "legal transportiert, gekauft, verarbeitet und exportiert" worden.

Den Nachweis dazu stellte: Double Helix, also jener Zertifizierer aus Singapur, der anders als die Organisationen FSC und PEFC Teakholz aus Myanmar weiterhin die Nachhaltigkeit bescheinigt – damit gelangt es auch nach Europa.

Zweifelhafte Zertifizierung

Aber auch Unternehmen in anderen EU-Ländern scheinen die Sanktionen der EU zu umgehen. Eine Spur führt auch zu einem großen österreichischen Konzern beziehungsweise zu seiner Tochterfirma in Polen.

Wie Recherchen von "Profil" und weiteren Medienpartnern zeigen, landete eine Ladung Myanmar-Teak im vergangenen Jahr bei der polnischen Tochterfirma des Holzgiganten J.U.J.Frischeis (JAF). Die 17,4 Tonnen wurden aus der myanmarischen Hafenstadt Yangon verschifft, Ziel war der Hafen von Danzig. Allerdings wurden sie in Deutschland zollrechtlich abgefertigt. Die zuständige deutsche Behörde verständigte daraufhin im April 2022 ihre Kollegen in Österreich und Polen sowie das Bundeskriminalamt und Interpol.

In Polen wurde auch eine Prüfung eingeleitet. Allerdings erst im November – und damit sieben Monate später. Das kostbare Holz hatte die JAF-Tochter zu diesem Zeitpunkt längst verkauft.

"Normalerweise würden wir nur Teak aus Myanmar handeln, das Jahre vor Beginn der Sanktionen in die EU importiert worden ist", beteuert JAF auf "Profil"-Anfrage. Es sei ein Fehler passiert. Das Teak war tatsächlich erst nach dem Putsch der Junta in Myanmar abgeholzt und gekauft worden – das Geld ist somit mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Kriegskasse der Militärjunta geflossen. Es seien sehr wahrscheinlich Gesetze gebrochen worden, räumt JAF ein. Man wolle zu dem Fehler stehen und habe seitdem die Prozesse verbessert. Das Teak sei von einem estnischen Zwischenhändler gekauft worden, habe aber nie estnischen Boden erreicht. Im Holzhandel sei eine solche Lieferkette nicht unüblich, argumentiert JAF.

Der Fall zeigt, wie Sanktionen scheinbar mühelos umgangen werden können – und Behörden bei der Kontrolle versagen. (Scilla Alecci, Jelena Cosic, Dajana Kollig, Alicia Prager, Timo Schober, 2.3.2023)