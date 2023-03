Der Wunsch nach E-Shishas, auch als "Vape Pens" bekannt, brachte zwei Schüler dazu, einen Klassenkameraden beziehungsweise dessen Familie zu bestehlen. Foto: imago images / Panthermedia

Wien – "Er ist wirklich ein guter, lieber Junge, ich hätte ihm das tatsächlich nicht zugetraut", sagt Verteidiger Wissam Barbar über Herrn A., seinen 15 Jahre alten Mandanten. Der unbescholtene Schüler soll gemeinsam mit dem gleichaltrigen Herrn N., der neben ihm auf der Anklagebank vor Richterin Anna Marchart sitzt, im Dezember zweimal in der Wohnung eines Schulkollegen und Freundes eingebrochen sein, um Bargeld und Wertgegenstände zu stehlen. "Er hat sich vom Bad-Boy-Gehabe beeinträchtigen lassen", kann Barbar nur mutmaßen.

Der Syrer und der Serbe sind dabei durchaus professionell vorgegangen: Ursprünglich planten sie, den Wohnungsschlüssel ihres Freundes während einer Turnstunde aus der Garderobe zu stehlen. Dann ließ das Opfer allerdings den Schlüsselbund einmal offen auf seinem Tisch liegen, der Zweitangeklagte nutzte die Gelegenheit und entfernte das begehrte Sperrwerkzeug.

Bargeld, Schmuck, Parfums und iPad als Beute

Am 12. und am 14. Dezember verschaffte sich das Duo, das sich schuldig bekennt, damit Zutritt zur Wohnung der chinesischstämmigen Familie. "Wieso machen Sie das?", will die Richterin vom Erstangeklagten wissen. A. druckst herum. "Warum machen Sie das, bei einem Freund einzubrechen?", wird Marchart deutlicher. "Aus Dummheit", antwortet der Teenager leise. "Wollten Sie Geld haben?" – "Nein, N. wollte, dass wir es machen, da die Eltern des Freundes viel Geld haben." Beim ersten "Besuch" stahl A. 20 Euro und einen Ring, wie er zugibt, sein Komplize steckte 300 Euro, Goldschmuck, zwei Parfums und ein iPad ein.

Zwei Tage später kamen sie erneut – diesmal nahm A. nichts mit, behauptet er, der Zweitangeklagte dagegen gut 400 Euro, die von der Polizei sichergestellt wurden. Die Beute des ersten Einbruchs floss in die legale Wirtschaft: Die 15-Jährigen kauften sich E-Shishas und gaben "ein bisschen was im Prater" aus. "Wie ist Ihr Verhältnis zum Opfer jetzt?", interessiert die Richterin. "Wir sind wieder Freunde. Wir haben uns ausgeredet", verrät der Erstangeklagte.

Zweitangeklagter von Schule geworfen

Für den Zweitangeklagten hatte die Affäre gravierendere Konsequenzen, wie Marchart bereits bei der Überprüfung seiner Generalien feststellt. Denn N. wurde der Schule verwiesen, nun ist er arbeitslos und bekommt 480 Euro vom AMS. "Was ist denn der Plan? Wie soll es weitergehen?", fragt ihn die Richterin. "Ich mach jetzt ein Jahr AMS, dann will ich den Hauptschulabschluss an der VHS nachmachen", verkündet der Bursch, der offenhörbar den Stimmbruch noch vor sich hat.

Zunächst sitzt der Zweitangeklagte noch mit verschränkten Armen auf dem Anklagestuhl, wenige Fragen später ist es mit seiner Contenance vorbei. Er plärrt Rotz und Wasser, wie es auf Oberösterreichisch bildhaft heißt, Marchart muss ihm eine kurze Pause geben. "Weinen Sie aus Furcht oder aus Scham?", will sie vom 15-Jährigen wissen. "Aus Furcht", gibt er schniefend zu. Auch sein Verteidiger Wolfgang Weber hatte zuvor schon berichtet, dass der 15-Jährige panische Angst davor hat, ins Gefängnis zu müssen.

Gemeinnützige Leistungen für Diversion

Um den psychischen Druck aus der Situation zu nehmen, erörtert die Richterin daher gleich ihren Plan: Ihr schwebt bei beiden eine Diversion vor, wenn sie je 70 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen und den Schaden wiedergutmachen. Dieser ist gar nicht so leicht zu ermitteln, wie sich bei der Befragung der Opfer herausstellt. "Was ist Ihnen gestohlen worden?", will Marchart beispielsweise vom 15-jährigen Mitschüler wissen. "Kleingeld. 400 bis 700 Euro", lautet die etwas überraschende Antwort. Es zeigt sich auch, dass ihm bisher entgangen ist, dass N. sein iPad mitgehen ließ.

Nach einigen Diskussionen will die zum Opfer gewordene Familie schließlich 1.000 Euro als Schadenersatz. Die Eltern des Erstangeklagten übergeben 500 Euro in bar, die Mutter des Zweitangeklagten will 300 Euro anzahlen, der Familienvater besteht jedoch auf einer Überweisung des gesamten Betrages. Dann verkündet Marchart die vorläufige Einstellung des Verfahrens, was auch von der Staatsanwältin akzeptiert wird, die Entscheidung ist damit rechtskräftig. "Und machen Sie so einen Blödsinn nicht mehr. Beim nächsten Mal wird es anders ausgehen!", warnt die Richterin die Angeklagten noch. (Michael Möseneder, 2.3.2023)