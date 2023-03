Michael Nikbakhsh bei der Aufnahme für die erste Folge seines neuen "Dunkelkammer"-Podcasts. Foto: NM-Media / Friedrich Moser

Wien – Bisher schwieg der langjährige "Profil"-Aufdecker Michael Nikbakhsh, warum er die Leitung einer Investigativakademie im Februar hingeschmissen hat. Aus einer internen Mail über seinen Rückzug zitierte DER STANDARD bereits. Nun erklärt Nikbakhsh seinen Abgang in seinem neuen Podcast "Dunkelkammer" doch.

"Blutgrätsche"

Warum bricht er sein Schweigen? Nikbakhsh erklärt das im Podcast mit einem "Foul" von "Profil"-Geschäftsführer Richard Grasl, das sich für Nikbakhsh "schon mehr nach einer Blutgrätsche anfühlte": Grasl sprach im Interview auf Oe24 TV über den Abgang und die dafür entscheidende Sitzung. Dort sagte Grasl über Nikbakhsh etwa: "Wenn man so sensibel in so einer Frage auch reagiert und dann so reagiert, wie er es gemacht hat, ist es vielleicht auch besser, wenn man dann den Weg auch gar nicht gemeinsam geht ..." Weil Grasl aber nicht darlegte, was der Anlass für Nikbakhshs Abgang war, erkläre er ihn nun doch via Podcast.

Grasl wurde im Dezember zum neuen "Profil"-Geschäftsführer bestellt, parallel zu seiner journalistischen Funktion als "Kurier"-Vizechefredakteur. Noch vor seiner Eintragung ins Firmenbuch wurde drei langjährigen "Profil"-Redaktionsmitgliedern der Abschied, vorsichtig formuliert, nahegelegt.

"Trennungsimpuls ging nicht von mir aus"

Einer davon war Nikbakhsh, Aufdecker, Wirtschaftsressortleiter und seit 23 Jahren bei "Profil". "Die Trennung erfolgte einvernehmlich, wenngleich der Trennungsimpuls nicht von mir ausgegangen war", sagt Nikbakhsh dazu im Podcast.

Noch im Dezember verkündete Grasl in einer Pressemeldung die Gründung einer digitalen Investigativakademie unter Nikbakhsh Leitung, "obwohl wir zu diesem Zeitpunkt nur wenige Worte darüber gewechselt hatten und kein annähernd unterschriftsreifer Vertrag vorlag", erklärt Nikbakhsh in seinem Podcast. "In Grasls Presseaussendung las ich übrigens auch zum ersten Mal, dass es rund um diese Akademie ein sogenanntes 'Steering Committee' geben werde, also einen Lenkungsausschuss", dem Grasl, "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon und die neue "Profil"-Chefredakteurin Anna Thalhammer angehören. "Das war in Gesprächen mit mir mit keinem Wort erwähnt worden", sagt Nikbakhsh, und konstatiert: "Auch so kann man Tatsachen schaffen."

Diskussion über Klenk

Seine Erfahrungen mit dem Steering Committee ließen den Journalisten denn auch die Leitung zurücklegen, bevor sie überhaupt begonnen hatte – DER STANDARD zitierte bereits aus seiner internen Rückzugsmail. Im Podcast erklärt er ihn nun öffentlich und detailreicher:

Nikbakhsh präsentierte bei der Sitzung am 1. Februar ein vorläufiges "Wunsch-Line-up" für die Akademie mit einem ersten groben Lehrplan, mit ihm selbst 18 Journalistinnen und Journalisten, drei Juristen, zwei Vortragenden aus der PR-Branche und einem Wissenschafter, vertreten waren etwa "New York Times", "Spiegel", ICIJ, OCCRP, ORF, DER STANDARD, "Falter" und "Profil".

Weiter hinten im Programm

Nikbakhsh schildert die Sitzung nun im Podcast so: Die Diskussion sei "um einen einzigen Namen gekreist", jenen von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, der die Akademie "als Kick-off-Speaker" eröffnen sollte. "Das passte so aber Martina Salomon gar nicht. Auch sie strich Klenks Kompetenz hervor, wollte ihn aber keinesfalls schon am ersten Akademie-Tag auftreten lassen. Nach einigen Debatten wurde mir aufgetragen, ihn weiter hinten im Programm unterzubringen."

"Nicht nur Linke"

Und: "Richtig skurril wurde es allerdings erst danach. Anna Thalhammer identifizierte unter den drei Juristen auf meiner Referentenliste zunächst einen, den sie völlig unvermittelt der FPÖ zuordnete, ehe Martina Salomon ihrerseits eine PR-Beraterin fand, die sie wiederum für die ÖVP reklamierte. Dabei sagte Salomon mehr feststellend als fragend in die Runde: 'Die ist eh ÖVP, oder?' Und dann ergänzte sie, was auch DER STANDARD bereits berichtet hat: dass es ihr nämlich wichtig sei, dass an dieser Akademie, Zitat, 'nicht nur Linke' auftreten."

Für Nikbakhsh ein entscheidender Moment: "Nicht nur Linke, das war wörtlich, und ich kann im Rückblick nicht sagen, was es war: eine Ermunterung, eine Weisung, na, jedenfalls hat mich das tatsächlich überfordert. (...) Mein Referent:innen-Line-up war vorläufig – und bei der Finalisierung hätte ich diese eine Aussage 'nicht nur Linke' nicht mehr aus dem Hinterkopf bekommen. Eine unbefangene Herangehensweise an das Projekt schien mir damit nicht mehr möglich. Daher und nur daher bin ich ausgestiegen."

"Behauptungen unrichtig"

Als DER STANDARD über Nikbakhsh Rückzugsmail berichtete, baten wir Nikbakhsh, Grasl, Salomon und Thalhammer um Stellungnahmen. Nikbakhsh wollte sich dazu damals nicht äußern. Salomon, Thalhammer und Grasl wiesen seine Erklärungen über die Sitzung zurück.

Die "Kurier"-Chefredakteurin erklärte damals auf STANDARD-Anfrage: "Die Behauptungen mich betreffend sind aber unrichtig. Eine Investigativakademie hat ja per definitionem nichts mit links oder rechts zu tun." Grasl erklärte dazu auf Anfrage: "Die hier behaupteten Argumente sind sicher so nicht gefallen." Das Projekt einer solchen Akademie werde "unter anderen Vorzeichen" fortgesetzt.

Thalhammer erklärte auf Anfrage ebenfalls, dass die Aussagen so nicht stimmten. Nikbakhsh habe ein sehr gutes Programm entworfen. Deshalb sei es schade, dass er die Akademieleitung nicht übernehme. (fid, 2.3.2023)