Am Donnerstag hat M-Preis seinen ersten wasserstoffbetriebenen Lkw in Betrieb genommen. Der Tiroler Nahversorger ist damit unter den mittelständischen Unternehmen Vorreiter in Österreich. Foto: HO / Franz Oss

Sieben Jahre nach Projektstart ist es so weit: Der Tiroler Nahversorger M-Preis schließt mit Inbetriebnahme eines auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Lkws mit Alternativantrieb die Wasserstoffkette. Vorausgegangen ist die Errichtung eines auch stark mit öffentlichem Geld geförderten Elektrolyseurs am Sitz des Unternehmens in Völs bei Innsbruck zur Produktion von grünem, mittels erneuerbarer Energie hergestellten Wasserstoffs. Eine eigene Tankstelle zur Befüllung der Wasserstoffflotte war das Nächste. Und nun der erste Sattelschlepper, den M-Preis vom amerikanischen Fahrzeughersteller Hyzon Motors aus den Niederlanden geliefert bekommen hat.

Die Auslieferung war ursprünglich für Mai vergangenen Jahres geplant, verzögerte sich aber aufgrund von Lieferengpässen einzelner Komponenten mehrmals. In einem ersten Schritt beliefert der emissionsfreie und leise Lkw M-Preis-Filialen in der Nähe der Inntalautobahn zwischen Völs und Kufstein. Zug um Zug soll die gesamte Flotte, die derzeit an die 50 Schwerfahrzeuge umfasst, durch Wasserstoff-Lkws ersetzt werden, die dann auch in die Tiroler Täler fahren. Die Umrüstung werde frühestens 2027, jedenfalls aber "noch in dieser Dekade" abgeschlossen sein, hieß es von den Projektverantwortlichen am Donnerstag.

Vollgetankt in elf Minuten

Ein Wasserstoff-Lkw, der ohne Auflieger an die 19 Tonnen wiegt, braucht für einen vollen Tank rund 39 Kilogramm Wasserstoff. Vollgetankt ist er in elf Minuten. Das ist in etwa dieselbe Zeit, die auch das Betanken eines Diesel-Lkws beansprucht. Während ein Diesel-Lkw aber auf eine Reichweite von rund 1.000 Kilometern kommt, sind es bei einem vollbetankten Wasserstoff-Lkw an die 450 Kilometer. Dafür können mit dem wasserstoffbetriebenen Schwerfahrzeug dem Vernehmen nach 65 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass ein Diesel-Lkw pro Jahr 25.000 Liter verbraucht, die damit eingespart werden können.

Die Wasserstoffproduktion ist energieintensiv. Für einen Kilogramm Wasserstoff benötigen moderne Elektrolyseanlagen etwa 50 kWh Strom. Der Wirkungsgrad solcher Anlagen liegt in der Regel bei 70 Prozent. Indem die Abwärme, die bei der Produktion entsteht, in Form von Warmwasser für benachbarte Unternehmen wie Bäckereien oder Fleischverarbeitungsbetriebe genutzt werden kann, liegt der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs in Völs bei 90 Prozent. In einem nächsten Schritt ist angedacht, den selbst produzierten grünen Wasserstoff nicht nur zur Betankung der Lkw-Flotte zu verwenden, sondern auch zur Dekarbonisierung der hauseigenen Großbäckerei. So möchte man ein Stückweit von Erdgas wegkommen. (Günther Strobl, 2.3.2023)