Vier Frauen für Norwegen: Tiril Udnes Weng, Astrid Oeyre Slind, Ingvild Flugstad Oestberg und Anne Kjersti Kalvaa. Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Planica – Die Norwegerinnen haben am Donnerstag bei der Nordischen Ski-WM in Planica die Langlaufstaffel gewonnen. Die entscheidende Attacke für die Titelverteidigerinnen setzte im dritten Umlauf in einem Spitzenquartett Ingvild Flugstad Östberg, Schlussfrau Anne Kjersti Kalvaa vollendete und sicherte ihrem Team die erste Frauen-Goldene bei den Titelkämpfen in Slowenien. Das deutsche Quartett holte Silber. Topfavorit Schweden musste sich knapp vor Finnland mit Bronze begnügen.

Österreich war im Nationenbewerb mangels genügend Spitzenathletinnen wie auch schon bei den jüngsten vier Weltmeisterschaften nicht vertreten. Teresa Stadlober reiste indes nach ihrer Krankheitspause wieder nach Planica an, um nach einem Training am Freitag über ihre Teilnahme im 30-km-Klassikrennen am Samstag zu entscheiden. Ihr Bruder Luis berichtete von einer positiven Tendenz. (APA, 2.3.2023)

WM-Langlauf – Frauen-Staffel – 4 x 5 km:

1. Norwegen (Tiril Udnes Weng, Astrid Öyre Slind, Ingvild Flugstad Östberg, Anne Kjersti Kalvaa) 50:33,3 Minuten

2. Deutschland (Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink, Victoria Carl) +20,5 Sek.

3. Schweden (Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist) +28,7

4. Finnland +30,5 – 5. USA +1:34,6 Min. – 6. Frankreich +2:29,6. Österreich war nicht am Start.