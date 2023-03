Generationswechsel an der Spitze von Westösterreichs größter Mediengruppe: Der langjährige Vorsitzende Hermann Petz legt mit Jahresende sein Mandat zurück

Silvia Lieb ist seit 20 Jahren im Vorstand der Moser Holding. Am 1. Jänner 2024 übernimmt sie als Vorstandsvorsitzende die Unternehmensleitung. Foto: Franz Oss

Der langjährige CEO Hermann Petz legt mit 31.12.2023 sein Vorstandsmandat der Moser Holding zurück. Ihm folgt am 1. Jänner 2024 Silvia Lieb als neue Vorstandsvorsitzende der Unternehmensgruppe. Die studierte Betriebswirtin ist seit 2004 im Vorstand der Moser Holding und wurde 2008 zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt. Derzeit verantwortet Lieb insbesondere die Bereiche Finanzen, Personal, Logistik, Lesermarkt, Produktion und IT.

Ebenfalls zu Jahresbeginn 2024 steigt Markus Kichl als neues Mitglied in den Vorstand der Moser Holding AG in der Funktion des Finanzvorstandes (CFO) auf. Der Betriebswirt und Jurist begann 2005 seine Karriere bei der Moser Holding, wechselte in die Funktion des kaufmännischen Leiters und stieg 2010 zum Generalsekretär auf.

Petz ab 2024 in beratender Funktion

Petz steht der Moser Holding ab 2024 noch im Rahmen eines Beratungsvertrages zur Verfügung und wird im Auftrag des Vorstandes in ausgewählten Gremien – vorwiegend in Wien – vertreten sein, teilt das Unternehmen per Aussendung mit.

Bis zur Ablöse führen Petz und Lieb gemeinsam die Geschäfte. Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist Österreichs viertgrößtes Verlagshaus. Unter ihrem Dach erscheinen "Tiroler Tageszeitung", sowie weitere Regionalmedien. (red, 2.3.2023)