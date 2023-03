Martin Schipany: "Realitätsfremd", was das neue geplante Medientransparenzgesetz von betroffenen Stellen verlange

Martin Schipany, Chef des Wiener Presse- und Informationsdiensts, erachtet das Vorhaben der Regierung, die Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten, aus administrativer Sicht als "mittlere Katastrophe". Foto: fid

Martin Schipany, Chef des Wiener Presse- und Informationsdiensts, erachtet das Vorhaben der Regierung, die Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten, aus administrativer Sicht als "mittlere Katastrophe". Er unterschreibe das Vorhaben, für mehr Transparenz zu sorgen, zwar "zu 100 Prozent", doch sei es "realitätsfremd", was das neue geplante Medientransparenzgesetz von betroffenen Stellen verlange, meinte er gegenüber dem Branchenmedium "medianet".

"Völlige Ignoranz dessen, was an Mehrarbeit auf die Rechtsträger zukommt"

"Das ist eine völlige Ignoranz dessen, was an Mehrarbeit auf die Rechtsträger zukommt. Das geht gar nicht." Er stellt sich die Frage, ob die Auflistung von "Centbeträgen" einen Mehrwert an Information für die Bürgerinnen und Bürger bringe.

Als praktikables Beispiel für mehr Nachvollziehbarkeit bei der Inseratenvergabe zieht er den jährlichen Kommunikationsbericht der Stadt Wien heran, der erstmals im Vorjahr veröffentlicht wurde. Er weist nicht nur Projekte des Presse- und Informationsdienstes, sondern auch andere Informations- und Kommunikationskampagnen der Stadt aus und soll künftig auch Beträge unter der gegenwärtigen Meldegrenze von 5.000 Euro pro Quartal berücksichtigen.

Lückenlose Darstellung

Die geplante Verschärfung des Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetzes sieht eine lückenlos dargelegte und nachvollziehbar gestaltete Inseratenvergabe durch öffentliche Rechtsträger vor. Inseratenschaltungen sollen künftig ab dem ersten Euro der Medienbehörde RTR gemeldet werden. Ab gewissen investierten Summen müssen etwa auch Sujets oder Wirkungsanalysen ausgewiesen werden. Die Stadt Wien gab 2021 wie auch 2020 laut Medientransparenzdaten 24,2 Millionen Euro für Werbung in Medien aus und war damit mit Abstand das werbekräftigste Bundesland. Zum Vergleich: Das Land Oberösterreich kam 2021 auf rund 5,3 Millionen Euro, das Land Niederösterreich auf ca. 4 Millionen Euro. (APA, 2.3.2023)