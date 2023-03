19.40 REPORTAGE

Re: Zu zweit im Geisterdorf – Kalabriens vergessene Orte Pentedattilo ist ein Geisterdorf im Süden Italiens. Rossella hat sich vor 40 Jahren entschieden, hier zu leben. Lange war sie allein, doch heute ist sie nicht mehr die einzige Bewohnerin. Bis 20.15, Arte

20.15 ALTAUSSEE

Ein Dorf wehrt sich (Ö/D 2019, Gabriela Zerhau) Altaussee, 1945: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erhebt sich Fritz Karl als Bergarbeiter gegen das Regime und rettet dabei nicht nur die Salzmine, sondern bewahrt auch von den Nazis brutal zusammengeraubte Kunstwerke vor der Vernichtung. Bis 22.05, 3sat

20.15 HISTORIENTHRILLER

Der Mann aus dem Eis (D/I/A 2017, Felix Randau) Wie fand Ötzi einst seinen Tod im Eis? Autor und Regisseur Felix Randau hat seine Version als Rachethriller in eindrucksvoller Kulisse inszeniert. Mit Jürgen Vogel und André M. Hennicke, Bis 21.45, Arte

Robert Hofmann

20.15 DOKUMENTATION

Blutsbande – Clans in Berlin Clans in Berlin sind oft eine abgeschottete Gemeinschaft und verüben immer wieder spektakuläre Straftaten. Die dreiteilige Doku gewährt Einblicke in diese Parallelgesellschaft.

Bis 22.25, ZDF Info

22.20 PORNOINDUSTRIE

Boogie Nights (USA 1997, Paul T. Anderson) Interessantes Sittengemälde über den Aufstieg und Fall des Pornostars Eddie ("Dirk Diggler"). Mit Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore. Bis 1.25, Tele 5

22.35 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Weg mit der Quatschbude! Wie konnte Dollfuß Österreich ab 1933 zu einer Diktatur umbauen, und welche Gefahren lauern auf die moderne Demokratie? Georg Ransmayr untersucht, wie ein "parlamentarischer Betriebsunfall" für eine dik tatorische Wende missbraucht wurde.

Bis 23.25, ORF 2

22.35 ACTION

John Wick (USA 2014, Chad Stahelski) John Wick (Keanu Reeves) bekommt beim Begräbnis seiner Frau einen Hund, den die Verstorbene ihm zum Trost hinterlassen hat. Als das Tier getötet wird, startet der einstige Profikiller einen Rachefeldzug. Stylishe Action, konzise inszeniert. Bis 0.40, ProSieben

23.25 DOKUMENTATION

Universum History: Furchtlos – Frauen gegen Hitler Lebensgefährliche Zivilcourage: Die Doku von Barbara Necek porträtiert Widerstandskämpferinnen, die während des Zweiten Weltkriegs den Mut hatten, sich gegen das Regime zu stellen und vom System verfolgten Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Bis 0.05, ORF 2

Frauen, die sich gegen Hitlers Unterdrückungsmaschinerie zur Wehr setzen, in "Furchtlos – Frauen gegen Hitler", 23.25 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/13Productions

0.00 VORURTEILE

Ein Mann wird gejagt (The Chase, USA 1965, Arthur Penn) Zwei Sträflinge auf der Flucht, der eine macht sich schnell davon. Dem anderen eilt die Kunde von seinem Ausbruch voraus an sein Ziel, bevor er selbst noch weiß, wohin. Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda. Bis 2.05, 3sat