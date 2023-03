Verena Altenberger im Kino, fünf Jahre STANDARD-PUR-Abo, Moser Holding, Medientransparenz, "Dancing Stars", Switchlist, Mitdiskutieren, "Tatort" am Sonntag in Münster, Serie "Fleishman is in Trouble", Etat Maus

Rosam verkauft Anteile Die Mehrheit an der PR-Agentur Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner hält nun Silvia Grünberger – mehr hier.

Sport-Challenge im ORF Was auf den neuen ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter zukommt Ende von ORF Sport Plus und "Krone"-Ambitionen, Rechte-Konkurrenz mit Servus TV und Pay-Playern

TV-Tagebuch Die Geheimnisse Ihrer Stromrechnung bei Armin Wolf in der "ZiB 2" E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch kam im "ZiB 2"-Interview ein wenig in Erklärungsnot

Kopf des Tages Verena Altenberger, die vielseitige Akteurin in einem kleinen Land Die 35-jährige Salzburgerin ist derzeit sehr präsent – aktuell zum Beispiel im Kinofilm "Sterne unter der Stadt"

Serienreif Podcast Warum die letzte Staffel von "Star Trek: Picard" versöhnt Die dritte und letzte Staffel ist vor kurzem auf Amazon Prime gestartet. Wir lassen noch einmal Revue passieren: Was war, was ist, was kommt – und ob das alles wirklich notwendig war. Jetzt anhören!

Fünf Jahre Pur Mehr als 22.000 nutzen STANDARD "pur" ohne Werbung und Datentracking Das PUR-Abo des STANDARD wurde zum Vorbild für "Spiegel", "Zeit" und "FAZ" – und von deutschen Datenschutzbehörden empfohlen

Vorstandschefin bei MoHo Silvia Lieb wird mit Jänner 2024 Vorstandsvorsitzende der Moser Holding Generationswechsel an der Spitze von Westösterreichs größter Mediengruppe: Der langjährige Vorsitzende Hermann Petz legt mit Jahresende sein Mandat zurück

Gesetzesänderung Wiener Pressedienstchef hält geplante Verschärfung des Medientransparenzgesetzes für "mittlere Katastrophe" Martin Schipany: "Realitätsfremd", was das neue geplante Medientransparenzgesetz von betroffenen Stellen verlange

Tanzshow Skirennen in Aspen sorgt für verspätete "Dancing Stars" Die 15. Staffel startet erst um 21 Uhr. Den Hauptabend bestreiten die alpinen Skifahrer mit einer Abfahrt in den USA

Switchlist Star Wars, Geschlossene Gesellschaft, Mein Avatar und ich: TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Reportage über syrische Kriegsopfer in der Türkei, eine Doku über Pumas in Patagonien und "Am Schauplatz Gericht"

TV-Debatte Mitdiskutieren bei "Politik live" auf ORF3: Wie arbeiten wir in Zukunft? Gemeinsam fernschauen und darüber im Forum+ diskutieren

Sonntagskrimi Tote Momfluencerin "MagicMom" im neuen "Tatort" aus Münster Ermittlerteam um Thiel und Boerne werden mit Hass und Intrigen unter jungen Müttern und der Social-Media-Welt konfrontiert – Am Sonntag in ORF 2 und in der ARD

Acht Folgen "Fleishman is in Trouble" bei Disney+ über die großen Fragen des Lebens Achtteiliges Scheidungsdramedy mit Jesse Eisenberg und Claire Danes über Identität, Liebe und warum die Leber so faszinierend ist

