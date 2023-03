In Österreich verfolgt man offenbar eine "WEG-Strategie". Also undurchsichtige, überdurchschnittliche Steigerungen nach dem Prinzip "wos einegeht"

Rätsel des Universums. Um die zu erleben, muss man nicht Wissenschaftsdokus anschauen oder gar einschlägige Bücher lesen. Es genügt, sich mit den Phänomenen des Alltags auseinanderzusetzen.

Die hohen Stromkosten bereiten vielen Sorgen. Foto: IMAGO/Robert Poorten

Zum Beispiel Rätsel Energierechnung: Gibt es einen Strom-Gas-Kunden auf dem Gebiet der Republik Österreich, der sich auf seiner entsprechenden Rechnung auskennt? Und zwar nicht erst jetzt, seit den exorbitanten Preissteigerungen, sondern schon die längste Zeit? Muss man Kryptoanalyst bei der NSA (National Security Agency) oder beim GRU (Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, russischer Militärgeheimdienst) sein, um das dechiffrieren zu können? Nicht sehr volksaufklärerisch der Chef der E-Control dazu in der ZiB2. Im Wesentlichen sagte er: Es wird halt teurer.

Oder Rätsel Preissteigerungen im Supermarkt: In Österreich ist die Inflation mit elf Prozent höher als in Deutschland mit rund neun Prozent, und schon überhaupt höher als in der Schweiz mit 3,3 Prozent. Preistreiber sind Treibstoff, Haushaltsenergie – und Lebensmittel. Die sind aber bei uns immer schon teurer – zuletzt rund acht Prozent – als in Deutschland; die AK veranstaltet immer wieder Preisvergleiche bei Online-Angeboten. Hat mit unseren höheren Lohnnebenkosten und den geringeren Produktionsgrößen bei uns zu tun – sagt "die Wirtschaft".

Oder haben wir es doch mit einer sogenannten WEG-Strategie ("Wos einegeht") zu tun? (Hans Rauscher, 2.3.2023)