Pandemiepolitik

Gesundheitsminister Rauch ist besorgt und will sich um FPÖ-Wähler kümmern

In Niederösterreich gelang es der FPÖ, in impfkritischen Gemeinden ordentlich Stimmen zu sammeln. Rauch will jene Menschen "mitnehmen" und nicht "in die Ecke stellen"