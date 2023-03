Peter Weibels künstlerisches Spektrum umfasst Texte, Skulpturen, Installationen, Videos und Filme – später wandte er sich sogar der Musik zu. In den 1990ern schuf der Medienkünstler und Kurator verstärkt interaktive, computerbasierte Installationen und analysierte das Verhältnis von Medien- und Wirklichkeitskonstruktionen, wie der STANDARD im Nachruf auf Weibel schreibt. Nun ist er 78-jährig gestorben. Robert Newald hat ihn in einer Dependance der Angewandten an einem sonnigen Herbsttag 2018 fotografiert. (ugc, 3.3.2023)

Foto: Robert Newald

