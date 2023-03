Der ehemalige US-Präsident wird in der Berichterstattung ignoriert. Das soll eine Anweisung von ganz oben sein, beklagen Trumps Mitarbeiter

Die enge Beziehung zwischen Trump und dem TV-Sender Fox News ist beendet. Foto: IMAGO/Luke Townsend

Der US-amerikanische Fernsehsender Fox News hat offenbar konzernintern ein Verbot für Ausstrahlungen von Beiträgen über Ex-Präsident Donald Trump ausgerufen. Laut der Newswebsite "Semafor" beklagen mehrere Mitarbeiter Trumps die Ausrichtung des TV-Senders.

"Semafor" beruft sich auf vier Quellen aus dem engeren Beraterkreis Trumps. Demnach habe die Führungsriege von Fox News einen "soft ban", quasi ein unterschwelliges Verbot über Berichte zu Trump, verhängt.

Seit vergangenem September kam der 76-Jährige bei Fox News nicht mehr zu Wort, ganz im Gegensatz zu seiner Konkurrenz im Rennen um die republikanische Nominierung für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Sowohl die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, als auch der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy kamen in der Berichterstattung häufig vor. Auch Ron DeSantis, der als Favorit für das republikanische Ticket für die Wahl 2024 gilt, bekam von Fox News seine Plattform, wie die Überwachungsbehörde Media Matters for America in einer Erhebung feststellte.

Verkehrte Welt

Fox News sieht sich aktuell mit einer Megaklage konfrontiert: Jenes Unternehmen, das in den USA gebräuchliche Wahlmaschinen herstellt, fordert 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz wegen Berichten des Senders über angebliche Manipulation der Wahlcomputer.

Während Trumps Kandidatur 2015 und bei seiner Wahl ins Weiße Haus schien er quasi untrennbar mit Fox News verknüpft, regelmäßig ließ er sich in Nachrichtensendungen zuschalten. Allein im Jahr 2019 postete Trump 657 Tweets mit Inhalten, die Fox News produzierte. Erst mit der Milliardenklage distanzierte sich der Sender von Trump und dessen Behauptungen, die Wahl 2020 sei gefälscht worden. Das Verhältnis änderte sich gänzlich: Inzwischen wirft Trump Fox News Fake News vor. (luza, 3.3.2023)